اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 18 تموز/يوليو 2026 بتصاعد الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع دخول عناصر أخرى مثل أنصار الله والتهديد بإغلاق باب المندب، ما أدى إلى تعقيد الوضع جدًا والتهديد بإحداث كارثة عالمية في مجال الطاقة ما لم توقف الولايات المتحدة مغامرتها مع إيران.

مثلثات النار

كتبت صحيفة وطن أمروز: "لقد مرّ أسبوع كامل على الجولة الجديدة من الحرب الأميركية ضد إيران. هذه الجولة من الصراعات، التي بدأت بانتهاك صارخ وأحادي الجانب لمذكرة إسلام آباد من قبل النظام الإرهابي الحاكم في واشنطن، تحولت إلى حرب إرادات على مضيق هرمز.

خلال الأسبوع الماضي، بل وحتى الأيام التي سبقته، شنت الولايات المتحدة، في انتهاك صارخ ومتكرر لالتزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد، هجمات على العديد من المناطق والمراكز العسكرية والمدنية في المحافظات الجنوبية لإيران. وشملت هذه الهجمات قصف قواعد ساحلية للقوات المسلحة، ومرافق دعم لوجستي، ومراكز عسكرية، ومواقع مدنية في محافظات بوشهر، وهرمزجان، وخوزستان، وحتى إيلام.

تسعى واشنطن من خلال هذه الأعمال العدوانية إلى إضعاف قدرة إيران الدفاعية على السيطرة على مضيق هرمز، وقطع طرق الإمداد، وإحداث اضطراب واسع النطاق في الخدمات اللوجستية والدعم للقوات المسلحة لبلادنا. ويمكن تقييم هذه الهجمات كجزء من الاستراتيجية الأميركية الشاملة لاستعادة زمام المبادرة في مضيق هرمز والضغط على إيران.

[...] لقد أصبحت دول الخليج، خلافًا لمبادئ حسن الجوار، المصدر الرئيسي للهجمات الأميركية العدوانية على إيران. استُخدمت أراضي الكويت والبحرين والأردن وقطر، فضلًا عن البنية التحتية اللوجستية للسعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل مباشر في العدوان على إيران.

على الرغم من هذا الواقع المرير، أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضبطًا كبيرًا للنفس حتى الآن، لكن يبدو أن هذا الضبط لم يعد مبررًا، ومن المرجح أن يُتخلى عنه قريبًا. لا يمكن التسامح بتاتًا مع استمرار استضافة قواعد إرهابية أميركية، والسماح باستخدام أراضي دول شبه رسمية مثل الكويت والبحرين وقطر لمهاجمة إيران.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدعم اللوجستي للجيش الإرهابي الأميركي في السعودية والإمارات لا يزال قائمًا، ولا يمكن تجاهله. إذا استمر العدوان الأميركي على إيران وتصاعد، وهاجم البنية التحتية الحيوية التي تمس حياة الناس، فإن إيران ستغير معادلة المعركة، كما وعدت بذلك قيادة مركز ختم الأنبياء. تغيير المعادلة يعني توسيع نطاق الرد ليشمل جميع النقاط التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لضرب إيران. يجب أن يكون هذا التغيير ذكيًا ومتناسبًا وحاسمًا، لجعل تكلفة استمرار هذه المغامرة باهظة على ترامب والنظام الإرهابي الأميركي، ولاحقًا على حلفاء واشنطن الإقليميين.

[...] إن الإجراء الأول والأكثر ضرورة، بالإضافة إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقًا، هو الإغلاق التام لميناء الفجيرة. تُعد الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة أهم طريق بديل استراتيجي لتصدير النفط بالنسبة للإمارات في حال إغلاق مضيق هرمز. يرتبط هذا الميناء بحقول النفط عبر خطوط أنابيب مباشرة، ويمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تجاوز مضيق هرمز. سيُوجّه إغلاق الفجيرة ضربة قوية لا يمكن إصلاحها لاقتصاد النفط لدى حلفاء أميركا، وسيُظهر أن الشحن في المنطقة سيكون متاحًا للجميع أو لا أحد.

أما الإجراء الرئيسي الثاني فهو قطع خط أنابيب ميناء ينبع. يُعدّ هذا الخط الحيوي أهمّ مسار لنقل النفط السعودي من الشرق إلى الغرب، وفي حال إغلاق مضيق هرمز، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تصدير النفط السعودي دون الحاجة إلى المرور عبره. وسيؤدي قطعه إلى شلّ صادرات النفط السعودية بشدة، ووضع الرياض، وهي حليف رئيسي آخر للولايات المتحدة في المنطقة، تحت ضغط اقتصادي هائل.

أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في قيام أنصار الله اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب. وبحسب الأدلة المتوفرة، فإن أنصار الله على أتمّ الاستعداد لإغلاق المضيق في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا على البنية التحتية الحيوية لإيران. وقد أظهرت أنصار الله حتى الآن الإرادة والقدرة العسكرية على تنفيذ هذا التهديد، وقد تُكمّل هذه الخطوة إغلاق مضيق هرمز، وتُفاقم اضطراب سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا والولايات المتحدة.

[...] إضافةً إلى ذلك، تمتلك إيران خيارات متعددة وفعّالة للردّ المتناسب. تُعدّ محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، والعقبة، والأردن، من أهمّ الأهداف التي تُزوّد هذه الدول بالكهرباء والمياه العذبة. إنّ استهداف هذه المنشآت، دون إلحاق ضرر مباشر بالسكان المدنيين، من شأنه أن يُشكّل ضغطًا غير مسبوق على الحكومات المعادية، ويجعل تكلفة استضافة الولايات المتحدة باهظةً للغاية بالنسبة لها.

لم يعد من المقبول التزام الصمت في مواجهة الدول العربية التي تستضيف هجمات أميركية على إيران. يجب على طهران أن تُظهر لجميع الأطراف، من خلال تغيير المعادلات جذريًا، بدءًا من الفجيرة وينبع وصولًا إلى باب المندب والبنية التحتية الحيوية للمنطقة، أنّ تكلفة أيّ مغامرة جديدة ستكون باهظة جدًا على الولايات المتحدة وحلفائها."

استهداف البنية التحتية ردًا على الفشل الاستراتيجي

كتبت صحيفة إيران: "إن الهجمات على البنية التحتية للبلاد، وإن كانت تُشنّ تحت ذريعة الحرب، إلا أنها في الواقع تستهدف الشعب. فتدمير البنية التحتية يؤثر بشكل مباشر على سلامة المواطنين وأمنهم وراحتهم، ويُشكّل ضغطًا هائلًا على الشعب، ما يستدعي ردًا حازمًا. مع ذلك، فالأهم من ذلك أن هذه التجربة يجب أن تُفضي إلى فهم أعمق لأميركا. لقد توصلنا إلى اتفاقٍ حُرمت بموجبه إيران من انتشار التوتر، ووُضعت له منافع محددة. حتى إن العديد من الخبراء الغربيين اعتقدوا أن هذا الاتفاق كان في صالح إيران أكثر من أميركا.

بالطبع، وبغض النظر عن آراء الخبراء الغربيين، فقد اعتقدت غالبية الخبراء داخل البلاد أن هذا الاتفاق كان كفيلًا بضمان مصالح إيران إلى حد كبير. حتى لو افترضنا صحة رأي الأقلية من الخبراء، فإن انسحاب ترامب من الاتفاق يُظهر بوضوح أنه لم يكن في مصلحة أميركا. فلو كان إنجاز الفريق الإيراني في المفاوضات متوافقًا تمامًا مع المصالح الأميركية، لما كان هناك أي مبرر لانتهاكه. لذا، فإن ادعاء بعض التيارات السياسية أن هذا الاتفاق كان خيانة لا يتوافق مع الواقع. فإذا حصلت دولة ما على تنازلات كاملة، فهذا لا يُعدّ انتهاكًا للاتفاق، تمامًا كما لم تتخلَّ القوى عبر التاريخ عن معاهدات كانت في صالحها. وعليه، يُظهر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أن الدبلوماسية الإيرانية استطاعت تحقيق إنجاز لم يكن في صالح أهداف أميركا الحربية.

ولهذا السبب، لجأت الولايات المتحدة مجددًا إلى أسلوب الضغط والمواجهة، في محاولة لإضعاف موقف إيران، وممارسة الضغط عليها، وانتزاع المزيد من التنازلات في مفاوضات مستقبلية محتملة. لذلك، يجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى توخي الحذر من خلق صراعات داخلية مفتعلة. ولا يهم إن كانت هذه النزاعات مفتعلة بدافع الانتخابات، أو إقصاء منافس، أو أي هدف سياسي آخر؛ فالنتيجة ستكون إلحاق الضرر بالبلاد. لذا، ينبغي أن تؤدي التكاليف التي دفعها الشعب الإيراني إلى زيادة الوعي العام بسلوك أميركا. لا ينبغي لنا أن نفترض أن الجميع يعرفون أميركا معرفة تامة. لا يزال جزء من الرأي العام في البلاد، بل وحتى الرأي العام العالمي، يفتقر إلى فهم دقيق لسياسات الولايات المتحدة. إذا عرفنا العدو حق المعرفة، سندرك حاجتنا إلى دعم جميع القدرات المحلية، فضلًا عن دعم الرأي العام العالمي. تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ واسع في بنية النظام الدولي، ولديها خبرة طويلة في الدبلوماسية، وممارسة الضغط على الدول، وتوجيه الرأي العام؛ لذا، لا يمكن مواجهة هذا العدو بفعالية دون إقناع الرأي العام.

لذلك، يُتوقع من كل من تربطهم قلوبهم بإيران ومصالحها الوطنية ألا يسمحوا بنشوء خلافات مصطنعة وثنائية قطبية عقيمة في البلاد. ينبغي استغلال هذه الفرصة لزيادة الوعي العام بسلوك الولايات المتحدة، لأن دعم الرأي العام يُعدّ رصيدًا استراتيجيًا في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ويمكن للتفاوض أن يلعب دورًا فعالًا في هذا الاتجاه.

في الوضع الراهن، ينبغي التركيز على الالتزامات التي انتهكتها الولايات المتحدة، وزيادة تكلفة سلوكها من خلال استغلال قوة الرأي العام. في كثير من الحالات، يمكن أن يكون الضغط الشعبي أكثر فعالية من الضغط العسكري. من جهة أخرى، ونظرًا لاستهداف العدو البنية التحتية بشكل متزايد في هجماته الأخيرة، فمن الضروري مواجهة أي عدوان برد حاسم ورادع لزيادة تكلفة الأعمال العدائية على الطرف الآخر، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية. فالردع والدبلوماسية مساران متكاملان يجب اتباعهما معًا لإجبار الولايات المتحدة على قبول المطالب المنطقية والمعقولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أميركا عالقة في مضيقين

كتبت صحيفة رسالت: "بينما يتابع العالم المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في الخليج وتوقف الملاحة العالمية عبر مضيق هرمز، تدور رحى حرب أخرى في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ حرب قد تُغلق باب المندب، آخر شريان حيوي لصادرات النفط السعودية وأحد أهم ممرات الطاقة في العالم. بمهاجمة مطار صنعاء وانتهاك وقف إطلاق النار، لم تضع الرياض اليمن فحسب، بل الاقتصاد العالمي بأسره على حافة الهاوية؛ مقامرة قد يكون ثمنها انهيار أسواق الطاقة وأزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

يشهد العالم حاليًا واحدة من أكثر أزماته الجيوسياسية تعقيدًا وتعددًا في الأوجه. وقد أدى التصعيد العسكري المباشر بين إيران والولايات المتحدة في مياه الخليج إلى تقييد مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بشكل كبير، ما جعلها مهمة محفوفة بالمخاطر. يُعدّ مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20% من نفط العالم، منطقة حرب، وقد ارتفعت تكلفة التأمين ومخاطر السفر عبره بشكلٍ كبير.

في ظل هذه الظروف، تبحث المملكة العربية السعودية، التي يعتمد اقتصادها كليًا على صادرات النفط، عن طرق بديلة للتعافي، لا سيما خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب وموانئها على البحر الأحمر. ولكن مع استئناف القتال في اليمن، بات هذا الطريق البديل أيضًا مهددًا بالخطر. بدأ الحادث عندما قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية مطار صنعاء الدولي أثناء هبوط طائرة إيرانية فيه. ورغم الهجوم، تمكنت الطائرة من الهبوط وإنزال ركابها والعودة سالمة إلى إيران؛ إلا أن هذا العمل العدائي انتهك فعليًا وقف إطلاق النار الهشّ الذي كان قائمًا بين أنصار الله والمملكة العربية السعودية منذ نيسان 2022.

وردًا على ذلك، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية بطائراتها المسيّرة وصواريخها، ما أدى إلى توقف رحلاته.

[...] لكن ما يحوّل تحرك السعودية من أزمة إقليمية إلى كارثة عالمية هو فشلها في إدراك هشاشة الوضع الذي تجد نفسها فيه. فمع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أصبحت السعودية تعتمد بشكل كبير على باب المندب. يقع مضيق باب المندب، الذي يربط مخارج الموانئ الغربية للسعودية، بما فيها ينبع، بالأسواق العالمية، والذي يمثل ممرًا لما بين 5 و6 بالمئة من إنتاج النفط والغاز العالمي، ضمن مدى صواريخ وطائرات مسيّرة يمنية. وبمهاجمة صنعاء، منحت السعودية فعليًا أنصار الله الضوء الأخضر لنقل المعركة إلى عقر دارها الحساسة.

من الحقائق التاريخية المُرّة التي يبدو أن الرياض قد تجاهلتها في حساباتها، ذكرى هجمات 14 أيلول 2019 على منشآت أرامكو. في ذلك اليوم، تسببت هجمات يمنية مشتركة بطائرات مسيّرة وصواريخ في توقف مؤقت لنحو 5.7 مليون برميل من الإنتاج السعودي اليومي، أي نصف إجمالي إنتاج البلاد ونحو 5% من إمدادات النفط العالمية. وقع ذلك الهجوم أمام أعين أنظمة الدفاع الأميركية التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، محطمًا إلى الأبد أسطورة الأمن المطلق لمنشآت النفط السعودية. الآن، ومع شلل مضيق هرمز فعليًا، فإن تكرار مثل هذا الهجوم، أو حتى امتداده إلى منشآت حيوية أخرى كمحطات تحلية المياه، قد يشلّ الاقتصاد السعودي تمامًا.

لكن الكارثة لن تقتصر على السعودية وحدها. فإذا بقي مضيق هرمز مغلقًا، وأصبح مضيق باب المندب غير آمن أيضًا جراء الهجمات اليمنية، فسيواجه العالم عاصفة عاتية في سوق الطاقة، وهو حدث غير مسبوق في التاريخ الحديث. يمرّ عبر هذين المضيقين معًا ما يقارب 25% من احتياطيات النفط والغاز العالمية. وسيؤدي إغلاقهما المتزامن إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وانهيار سلسلة إمداد الطاقة، ومنافسة شرسة بين الدول الصناعية لشراء النفط، وفي نهاية المطاف، دخول الاقتصاد العالمي في ركود انكماشي تاريخي. كما ستواجه الدول الفقيرة المستوردة للطاقة في أفريقيا وآسيا كارثة إنسانية. بمهاجمة مطار صنعاء وانتهاك وقف إطلاق النار، لم تكتفِ السعودية بإشعال حرب جديدة مع اليمن، بل غامرت أيضًا باقتصادها والعالم. وتلعب الرياض دورًا محوريًا في الصراع الأميركي ضد إيران في وقتٍ يتعرض فيه شريانا تصدير النفط الحيويان - مضيق هرمز ومضيق باب المندب - لتهديد خطير. وقد أظهر اليمنيون قدرتهم على شلّ البنية التحتية الحيوية للسعودية، وإذا امتدت هذه الأزمة، فستطال عواقبها سوق الطاقة العالمي بأكمله. لعل المسار العقلاني الوحيد أمام الرياض هو الخروج فورًا من هذه المعضلة المميتة والعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران واليمن من أجل سلام دائم، قبل أن تحول نار هذه المقامرة الاقتصاد العالمي إلى رماد".

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