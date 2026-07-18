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لبنان

اعتداءات الاحتلال تتواصل في جنوب لبنان: غارات وتفجيرات 
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لبنان

اعتداءات الاحتلال تتواصل في جنوب لبنان: غارات وتفجيرات 

2026-07-18 11:41
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت (18 تموز 2026)، غارات جوية استهدفت أحياء بلدة المنصوري المتاخمة لمزرعة بيوت السياد، مطلقة عددًا من الصواريخ الموجّهة من الجو.

وفي سياق الاعتداءات المستمرة على جنوب لبنان، نفذت قوات الاحتلال تفجيرًا في بلدة كفرتبنيت، قضاء النبطية.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة. 

وفي سياق متصل، أجبر جنود الاحتلال عددًا من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والماري على المغادرة.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الإسرائيلي
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