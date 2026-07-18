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إيران

بقائي: الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدةً وعزمًا من أي وقت مضى
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إيران

بقائي: الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدةً وعزمًا من أي وقت مضى

2026-07-18 11:48
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى استعراض أميركا لما تسميه "قوتها" من خلال ارتكاب جرائم حرب وقتل الأبرياء، مؤكدًا أن الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدةً وعزمًا من أي وقت مضى.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فجر اليوم السبت (18 تموز/يوليو 2026)، على منصة "إكس"، صورًا لشهداء الهجمات الأميركية الإجرامية التي استهدفت محافظة هرمزجان أخيرًا، قائلًا: "تريد أميركا استعراض ما تسميه "قوتها" من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء؛ ففي الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأميركي الإرهابي جرائم حرب جديدة، واستشهد ثمانية من أبناء الوطن، أربع نساء وأربعة رجال، من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مهاجمة عدة جسور وأحياء سكنية في محافظة هرمزجان".

وأكد بقائي: "اليوم، الشعب الإيراني أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم على العدوان العسكري الإجرامي ضد وطننا الحبيب".

الكلمات المفتاحية
ايران وزارة الخارجية الإيرانية
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