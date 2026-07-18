أصدرت الحكومة، ومجلس الشورى الإسلامي، والسلطة القضائية في إيران، صباح اليوم السبت (18 تموز 2026)، بيانًا مشتركًا دعت فيه الشعب إلى المشاركة في مراسم تأبين ستقام على الروح الزكية للقائد الشهيد للثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (رض) في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران، غدًا الأحد 19 تموز، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وأفادت "إرنا" بأن السلطات الإيرانية الثلاث (الحكومة، ومجلس الشورى الإسلامي، والسلطة القضائية) أصدرت بيانًا مشتركًا أحيت فيه ذكرى شهادة قائد الثورة الإسلامية العظيم، ودعت من خلاله أبناء الشعب إلى المشاركة في مراسم التأبين العظيمة التي ستقام غدًا الأحد 19 تموز في تمام الساعة العاشرة صباحًا في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران؛ وذلك لتجسيد الوحدة الوطنية، وتجديد العهد والولاء مع مبادئ الثورة الإسلامية، والتأكيد على دعم استقلال البلاد وأمنها.

وفي ما يأتي نص البيان المشترك الصادر عن السلطات الثلاث، في هذا الشأن:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب الإيراني الإسلامي العظيم والبطل،

إن حادث استشهاد القائد المظلوم والعظيم والحكيم للثورة الإسلامية، ترك حزنًا عميقًا في قلوب الشعب الإيراني، والأمة الإسلامية، وأحرار العالم؛ فقد كان سماحته قائدًا ذا رؤية ثاقبة، تركت أفكاره الاستراتيجية وتوجيهاته الحكيمة، وسنوات طويلة لجهاده الدؤوب، ودوره الفاعل، كل ذلك أثرًا مستدامًا في المعادلات الإقليمية والدولية، متجاوزًا حدود الوطن.

وأضاف البيان: لقد قضى الإمام الشهيد عمره المبارك في سبيل صون استقلال إيران الإسلامية وأمنها وعزتها، وحماية المظلومين في كافة أنحاء العالم، لينال في نهاية المطاف فيض الشهادة، إثر جريمة اغتيال إرهابية جبانة.

وتابع البيان: لقد شكّل الحضور الجماهيري الفريد في مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد (رض)، من طهران وقم وصولًا إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومشهد المقدسة، لوحة خالدة من وفاء الشعب تجاه مبادئ الثورة الإسلامية، وتجليًا ساطعًا للوحدة والاقتدار الوطنيين.

وأكدت السلطات الثلاث عبر هذا البيان أيضًا: اليوم، وبدعم من التوجيهات الحكيمة لسماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وبناءً على الدستور، ورصانة مؤسسات الدولة، وتنسيق السلطات الثلاث، ودعم الشعب اليقظ، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسيرة الاستقلال والتقدم والأمن والدفاع عن المصالح الوطنية بكل اقتدار. وفي هذا المسار، تقف القوات المسلحة الإيرانية بكل شجاعة وتضحية في الخطوط الأمامية للدفاع عن وحدة التراب الوطني وأمن البلاد، وستبقى تضحيات القادة والمجاهدين وحماة الأمن محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني إلى الأبد.

وختم البيان مؤكدًا أن "هذا التجمع المهيب سيكون امتدادًا للتوديع التاريخي للشعب الإيراني، ورسالةً واضحةً إلى العالم أجمع عن الثبات والاقتدار والتلاحم في البلاد."

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