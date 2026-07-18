أعلن حرس الثورة في إيران تنفيذ القوة الجوفضائية التابعة له، فجر اليوم السبت، هجومًا صاروخيًا وبالطائرات المسيّرة على القاعدة العسكرية الأميركية في "الأزرق" بالأردن، ضمن الموجة الـ20 من عملية "نصر 2"، وبرمز "يا أبا الفضل العباس (ع)".

وقال الحرس، في بيان، إن العملية استهدفت ملاجئ الطائرات المقاتلة ومدرجًا كبيرًا لتوقف الطائرات في القاعدة، مشيرًا إلى أنها أدت إلى تدمير مقاتلتين بالكامل - على الأقل - و3 طائرات أميركية، وإلحاق أضرار بطائرات أخرى، وذلك "ردًا على شرور العدو الأميركي الليلة الماضية".

للشعب الأردني: واجبكم الديني والإنساني تطهير أرضكم من قتلة المسلمين

وتضمن البيان دعوة للشعب الأردني والعسكريين الأردنيين إلى اتخاذ إجراءات ضد القوات الأميركية في البلاد.

وجاء في البيان: "بناء على فتوى جميع علماء الإسلام من جميع المذاهب والفرق، فإن العسكريين الكافرين المهاجمين للأراضي الإسلامية مهدورو الدم".

وأضاف الحرس: "الآن، فإن الجيش الأميركي المهدور الدم، الذي هو قاتل مئات الآلاف من المسلمين في أفغانستان، ومئات الآلاف من المسلمين في العراق، وآلاف الأشخاص من المسلمين في إيران واليمن ولبنان وليبيا والسودان والفلبين وفلسطين، أصبح في متناول أيديكم".

وعليه، فإن "واجبكم الديني والإنساني هو أن تقضوا عليهم بأي وسيلة، وأن تطهروا أرض الأردن المقدسة من قتلة المسلمين المظلومين"، بحسب البيان.

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