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فلسطين

غزة.. 16 شهيدًا و60 مصابًا في اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الـ48 الأخيرة
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فلسطين

غزة.. 16 شهيدًا و60 مصابًا في اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الـ48 الأخيرة

2026-07-18 13:45
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، مشيرةً إلى وصول 19 شهيدًا و60 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء، 16 شهيدًا من جراء الاعتداءات الأخيرة، وشهيدًا ارتقى متأثرًا بجراحه، إضافةً إلى اثنين جرى انتشالهما من تحت الأنقاض.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد الشهداء منذ "وقف إطلاق النار" المُعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 1,144، بالتوازي مع وصول عدد الإصابات إلى 3,703، وعدد حالات الانتشال إلى 802 حالة.

كذلك، أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء الإبادة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 73,269 شهيدًا و173,811 إصابةً.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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