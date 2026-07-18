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لبنان

الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وإصابة ضابط وجندي بانفجار جسم مشبوه في المنصوري
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لبنان

الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وإصابة ضابط وجندي بانفجار جسم مشبوه في المنصوري

2026-07-18 14:41
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، السبت (18 تموز 2026)، استشهاد أحد عسكرييها وإصابة ضابط وجندي آخرين بجروح، جراء انفجار وقع في بلدة المنصوري  في قضاء صور. 

وأوضحت المؤسسة العسكرية في بيان لها، أن الحادثة نجمت عن انفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش اللبناني أثناء تواجدها في البلدة.

وتابع الجيش في بيانه: "تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة"

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي
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