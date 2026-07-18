أعلنت قيادة الجيش اللبناني، السبت (18 تموز 2026)، استشهاد أحد عسكرييها وإصابة ضابط وجندي آخرين بجروح، جراء انفجار وقع في بلدة المنصوري في قضاء صور.

وأوضحت المؤسسة العسكرية في بيان لها، أن الحادثة نجمت عن انفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش اللبناني أثناء تواجدها في البلدة.

وتابع الجيش في بيانه: "تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة"

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