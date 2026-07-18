قال رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، إن المتابعة المنهجية للأبعاد القانونية والقضائية للحروب الأخيرة ضد البلاد تمثل ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدًا أن هذا النهج، إلى جانب دوره في تعزيز الوعي العام، يشكّل أساسًا لترسيخ قدرات الردع وتعزيز النفوذ القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساحات والمحافل الدولية.

كلام بزشكيان جاء خلال ترأسه الاجتماع التخصصي لبحث الأبعاد القانونية والقضائية للحربين الأخيرتين، والذي عقد اليوم السبت بـ 18 تموز/يوليو 2026، بحضور وزير العدل الإيراني آية الله محقق داماد، وعدد من مساعدي السلطة التنفيذية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين البارزين في المجالين القانوني والقضائي.

وأكد بزشكيان الأهمية العلمية والإستراتيجية لهذه المبادرة، قائلًا إن "توظيف أحدث المعارف القانونية والإفادة من آراء النخب المتخصصة في هذا المجال يجب أن يتم في إطار عملية إعلامية دقيقة وشفافة تُطلع الرأي العام على الحقائق".

وبينما ثمن بزشكيان الجهود المبذولة في إعداد "الأطلس الشامل للدراسات الإجرائية القانونية والقضائية"، استعرض أولويات إدارة هذا المشروع، قائلًا: "تتمثل الأولوية الأولى في مواصلة العمل على أساس الشفافية والالتزام بقول الحقيقة، والثانية في توثيق النتائج بما يتيح طرحها أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، والثالثة في توظيف طاقات جميع المفكرين الإيرانيين المقيمين في الخارج، إلى جانب القانونيين المسلمين على المستوى العالمي، بما يُسهم في إثراء هذا المسار وتعزيز مخرجاته".

هذا، ولفت رئيس الجمهورية الإيرانية إلى مستوى التنسيق غير المسبوق بين رؤساء السلطات الثلاث؛ قائلًا: "لم يشهد تاريخ الثورة الإسلامية مثل هذا القدر من الانسجام بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل متابعة حقوق الشعب الإيراني"، مضيفًا أن رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام محسني إيجئي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف يقدمان كل أشكال الدعم في هذا المسار.

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