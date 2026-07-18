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إيران

رئيس القضاء الإيراني: فشل مشروع
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إيران

رئيس القضاء الإيراني: فشل مشروع "الممر الجنوبي" في مضيق هرمز وأد المخطط الأميركي

2026-07-18 18:34
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أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، أن ما يجري في مياه الخليج يعد أوضح دليل على الإخفاق الاستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن فشل مشروع "الممر الجنوبي" في مضيق هرمز وأد المخطط الأميركي في مهده.

وفي تدوينة عبر الفضاء الإلكتروني، قال إيجئي: "ما يجري في مياه الخليج يمثل الدليل الأبرز على فشل الإستراتيجية الأميركية"، موضحًا أن "إفشال مشروع الممر الجنوبي أحبط مخطط واشنطن، وحوّل حلم فرض القيود على حدود إيران إلى كابوس للمعتدين".

وأضاف رئيس السطلة القضائية أن الاعتداءات الأخيرة على إيران، تندرج في هذا السياق.

وأشار إيجئي إلى أن حماة الحدود والمدافعين عن مضيق هرمز، لا يكتفون بالدفاع عن الحدود الجغرافية فحسب، وإنما يصونون أيضًا عزة إيران واستقلالها المشروع في مواجهة العدوان الممنهج، مشددًا على أن ذلك سيجعل من غدر الأعداء وعدوانهم هزيمة تاريخية لهم.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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