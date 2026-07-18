أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستبقى ملتزمة بتعهداتها طالما أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، مشددًا على أنه لا يمكن توقع الوفاء بالالتزامات من جانب واحد، مردفًا: "بما أن أميركا نقضت التزاماتها فإن إيران لم تعد قادرة هي الأخرى على الوفاء بالتزاماتها".

وقال بقائي إن إيران لم تكن يومًا الطرف الذي بدأ بنقض أي التزام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نقضت الاتفاق عمليًا منذ الأيام الأولى.

وأوضح أن مسار الاتفاقات برمّته بات في حالة تعليق نتيجة نقض واشنطن لتعهّداتها ومواصلة هجماتها، لافتًا إلى أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار مستقل موازٍ في مضيق هرمز.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التقييدية الإيرانية الأخيرة في المضيق، أكد بقائي أنها تأتي في إطار رد مسؤول على استغلال هذا الممر المائي من قبل المعتدين لمهاجمة إيران، موضحًا أن الأميركيين استخدموا أجزاء من مضيق هرمز وقواعدهم العسكرية في دول الخليج لتنفيذ هجمات عسكرية ضد إيران.

كما أشار بقائي إلى أن ما يهم إيران هو إنهاء الحرب وإراقة الدماء في لبنان، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لطهران.

وتابع "هناك ما يبدو أنه أجنحة مختلفة داخل الإدارة الأميركية تعرقل تنفيذ الالتزامات التي قبلت بها واشنطن في إطار مذكرة التفاهم".

وشدد بقائي على أن "الكيان الصهيوني لا يمكنه البقاء من دون حرب"، لافتًا إلى أن ما تُسمى بـ"حملة الضغط الأقصى" كانت موجهة منذ بدايتها نحو المواطنين العاديين في إيران.

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