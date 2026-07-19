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إيران

عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
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إيران

عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر

2026-07-19 06:43
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وجه قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي علي عبد اللهي تحذيرًا للعدو الأميركي الماكر، قائلًا: "القوات المسلحة سترد على أي عمل وحشي برد مدمر".

وأضاف عبد اللهي: "نذكّر الشيطان الأكبر والعدو الأميركي المجرم الناكث للعهود والمخادع بأن أي أطماع أو نزعات توسعية أو أعمال وحشية ستواجه ردًا حازمًا ومدمرًا من القوات المسلحة"، مردفًا: "سنفرض عليهم تكاليف وخسائر أكبر من تلك التي فُرضت عليهم خلال الحرب المفروضة الثانية والثالثة".

كما تابع: "القوة الدفاعية لبلادنا تشكل سندًا قويًا لطمأنينة وأمن الشعب الغيور والشجاع من جنوب البلاد إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها".

ورأى عبد اللهي أن العدو بعد هزائمه المتتالية في الحرب العسكرية يعلّق آماله على إثارة الانقسام والفرقة بين الشعب والمسؤولين، لافتًا إلى أن "هزيمة الشيطان الأكبر أميركا المجرمة مرهونة بالتلاحم الداخلي، وإن مواجهة هذه المؤامرة الشيطانية الهادفة إلى إحباط العزيمة وإضعاف الشعب أمر ضروري وواجب على الجميع".

وختم عبد اللهي بالقول: "سنصون بكل ما لدينا من طاقات وقدرات حالة التماسك التي نشأت من النهضة غير المسبوقة والتاريخية ومن الحضور الشعبي الكبير في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد وأحرار العالم".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
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