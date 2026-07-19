كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي زهران ممداني: نتنياهو مجرم حرب ونبحث قانونيًا إصدار أمر باعتقاله إذا زار نيويورك

إيران

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية
🎧 إستمع للمقال
إيران

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية "الصاعقة"

2026-07-19 07:22
72

أعلن ​الجيش الإيراني​ أنه استهدف قاعدتين أميركيتين مهمتين في ​الكويت​، في إطار المرحلة السادسة عشرة من عملية "الصاعقة"، وذلك ردًا على "اعتداءات العدو المتكررة، ومقتل المواطنين، والهجمات على الجسور والبنى التحتية والمناطق المدنية".

وقال الجيش، في بيان، إنه نفذ هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مخزن ذخيرة تابعًا للجيش الأميركي في معسكر العديري، إضافة إلى رادار "باتريوت" والرادار الجوي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت.

وأوضح أن معسكر العديري يُعد من القواعد المهمة للجيش الأميركي في المنطقة، ويقع على بعد 104 كيلومترات من حدود إيران، كما يمثل أحد المراكز الرئيسية لدعم القوات الأميركية وإعادة تنظيمها، معتبرًا أن تعطيل عمله من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في عمليات الإسناد العسكري الأميركية في المنطقة.

وأشار إلى أن قاعدة علي السالم الجوية تُعد المركز الرئيسي للنقل الجوي وبوابة دخول القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا، وتؤدي دورًا محوريًا في الاستراتيجية العسكرية واللوجستية للجيش الأميركي في المنطقة.
 

الكلمات المفتاحية
الكويت العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الجيش الإيراني عملية الصاعقة
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان
العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان
إيران منذ 31 دقيقة
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية "الصاعقة"
إيران منذ ساعة
عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان
العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان
إيران منذ 31 دقيقة
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية "الصاعقة"
إيران منذ ساعة
عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة