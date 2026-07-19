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زهران ممداني: نتنياهو مجرم حرب ونبحث قانونيًا إصدار أمر باعتقاله إذا زار نيويورك
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زهران ممداني: نتنياهو مجرم حرب ونبحث قانونيًا إصدار أمر باعتقاله إذا زار نيويورك

2026-07-19 07:58
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أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، أنه يجري مشاورات مع الدائرة القانونية في المدينة لبحث مدى الصلاحيات القانونية المتاحة لإصدار أمر باعتقال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، إذا زار نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وصف ممداني نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، مؤكدًا أن مكانه الطبيعي هو محكمة لاهاي، في إشارة إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وأوضح ممداني أن المشاورات الجارية تهدف إلى تحديد ما إذا كان بالإمكان تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، عبر شرطة مدينة نيويورك التي تخضع لإشراف رئيس البلدية.

وأضاف أن أي خطوة ستتخذ ستكون ضمن الإطار القانوني، قائلًا: "سنفعل كل ما يتيحه لنا القانون في مدينة نيويورك."

ومن المقرر أن يشارك نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو نيويورك
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