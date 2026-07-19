تتصاعد حدّة الردود الغاضبة والانقسامات داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، عقب مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في الأردن، وسط مطالبات نيابية بوقف الحرب على إيران.

وفي السياق، وجّهت النائبة السابقة، مارجوري تايلور غرين، هجومًا لاذعًا ردًا على وزير الحرب الأميركي بيت هغسيث، مؤكدةً أنّ الجنود الأميركيين قُتلوا بسبب الحرب التي يشنها هو والرئيس دونالد ترامب نيابةً عن "إسرائيل".

كذلك، تعرّضت الإدارة الأميركية لانتقادات لاذعة من داخل الحزب الديمقراطي، حيث قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، معلقًا على التطورات الميدانية: "ما كان ينبغي لهذه الحرب العبثية أن تبدأ أبدًا، ويجب أن تنتهي الآن".

ومن جانبه، دعا النائب الديمقراطي، رو خانا، تعليقًا على مقتل الجنديين الأميركيين وفقدان الجندي الثالث في القواعد التابعة للولايات المتحدة في الأردن، إلى وقف التصعيد بشكل فوري وإيجاد نهاية عاجلة للمواجهة الحالية، مطالبًا بعبارة صريحة: "أنهوا الحرب على إيران".

وقبل أيام، كان قد انتقد السيناتور الديمقراطي الأميركي، كريس ميرفي، السياسة الراهنة للرئيس ترامب في المنطقة، مؤكدًا "أن ترامب قام بإعادة إشعال حرب شاملة، وأعاد أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد"، مضيفًا أنّ "الحقيقة الجوهرية هي أن ترامب لا يملك أي مسار للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

يأتي ذلك، بينما يعتزم السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، تقديم قرار جديد بشأن صلاحيات الحرب في مجلس الشيوخ الأميركي، يهدف إلى إجبار الأعضاء الجمهوريين على التصويت مجددًا لـ"إنهاء الحرب مع إيران"، والتي اشتدت خلال الأيام الماضية.



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