كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي حرق مسجد واعتقال أطفال وقطع الكهرباء.. اعتداءات واسعة للاحتلال والمستوطنين في الضفة

عربي ودولي

نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران

2026-07-19 08:15
تصاعد الضغوط على إدارة ترامب بعد مقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن
47

تتصاعد حدّة الردود الغاضبة والانقسامات داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، عقب مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في الأردن، وسط مطالبات نيابية بوقف الحرب على إيران.

وفي السياق، وجّهت النائبة السابقة، مارجوري تايلور غرين، هجومًا لاذعًا ردًا على وزير الحرب الأميركي بيت هغسيث، مؤكدةً أنّ الجنود الأميركيين قُتلوا بسبب الحرب التي يشنها هو والرئيس دونالد ترامب نيابةً عن "إسرائيل".

كذلك، تعرّضت الإدارة الأميركية لانتقادات لاذعة من داخل الحزب الديمقراطي، حيث قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، معلقًا على التطورات الميدانية: "ما كان ينبغي لهذه الحرب العبثية أن تبدأ أبدًا، ويجب أن تنتهي الآن".

ومن جانبه، دعا النائب الديمقراطي، رو خانا، تعليقًا على مقتل الجنديين الأميركيين وفقدان الجندي الثالث في القواعد التابعة للولايات المتحدة في الأردن، إلى وقف التصعيد بشكل فوري وإيجاد نهاية عاجلة للمواجهة الحالية، مطالبًا بعبارة صريحة: "أنهوا الحرب على إيران".

وقبل أيام، كان قد انتقد السيناتور الديمقراطي الأميركي، كريس ميرفي، السياسة الراهنة للرئيس ترامب في المنطقة، مؤكدًا "أن ترامب قام بإعادة إشعال حرب شاملة، وأعاد أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد"، مضيفًا أنّ "الحقيقة الجوهرية هي أن ترامب لا يملك أي مسار للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

يأتي ذلك، بينما يعتزم السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، تقديم قرار جديد بشأن صلاحيات الحرب في مجلس الشيوخ الأميركي، يهدف إلى إجبار الأعضاء الجمهوريين على التصويت مجددًا لـ"إنهاء الحرب مع إيران"، والتي اشتدت خلال الأيام الماضية.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الكونغرس العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
زهران ممداني: نتنياهو مجرم حرب ونبحث قانونيًا إصدار أمر باعتقاله إذا زار نيويورك
زهران ممداني: نتنياهو مجرم حرب ونبحث قانونيًا إصدار أمر باعتقاله إذا زار نيويورك
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
إيطاليا: احتجاجات في البندقية ضد وصول السفير الأميركي على متن يخت فاخر
إيطاليا: احتجاجات في البندقية ضد وصول السفير الأميركي على متن يخت فاخر
عربي ودولي منذ 19 ساعة
القوات العسكرية الروسية تسقط 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو
القوات العسكرية الروسية تسقط 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
نواب أميركيون يهاجمون ترامب بعد مقتل جنود في الأردن: أوقفوا الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان
العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان
إيران منذ 32 دقيقة
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية "الصاعقة"
إيران منذ ساعة
عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
عبد اللهي يحذر واشنطن: أي اعتداء سيواجه برد مدمر
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة