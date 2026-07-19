نفذت قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد بـ 19 تموز 2026، سلسلة اعتداءات واقتحامات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، شملت حرق مسجد ومداهمات واعتقالات وقطع للتيار الكهربائي.

ففي الخليل، عربد مستوطنون في "حي الجلاطية" شرق بلدة إذنا غرب المدينة، فيما اعتقل جيش الاحتلال شابًا من المنطقة.

كما داهم الاحتلال منزلًا في منطقة "واد الرخيم" بمسافر يطا عقب هجوم للمستوطنين.

وأقدم مستوطنون على إضرام النيران في مسجد بقرية "التوانة" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب المدينة وفتشت عددًا من المنازل في حملة مداهمات واعتقالات متواصلة، فيما هاجم مستوطنون مركبتين بالحجارة على مدخل القرية.

كما اندلعت مواجهات في منطقة "الظهرة" عند أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس خلال تصدي الشبان لهجوم للمستوطنين، وأصيب عدد من الشبان بالحجارة.

وفي رام الله، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الأهالي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق المدينة، وداهموا منزلًا في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، ثلاثة شبان من قرية المغير، وهم علاء عبد الحميد أبو عليا، وبهاء يوسف النعسان، ومؤيد سميح النعسان.

وأشعل مستوطنون النيران في أراضي الفلسطينيين بمنطقة التل جنوب بلدة سنجل شمال شرق رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال المدينة.

وفي بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة حوسان غرب المدينة.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، كما دخلت قوة راجلة حي "رأس خميس" شمال المدينة.

وفي أريحا، اقتحم الاحتلال مخيم عقبة جبر وأطلق قنابل الصوت واعتقل 4 أطفال وهم: محمد شادي براهمة، مالك شادي، محمد سمارة، ومجد ناصرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون شمال طولكرم وداهمت عددًا من المنازل، وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشيخ بلال أبو زيد من منزله في بلدة قباطية جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا الكهرباء عن عائلة فلسطينية محاصرة في أطراف قرية جالود جنوب نابلس.

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