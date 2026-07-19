قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فيّاض إن ما يتعرض له أهلنا في الجنوب، من استهدافات واغتيالات واعتداءات، وما تتعرض له القرى الحدودية المحتلة من أعمال تدمير وتجريف وإحراق على يد العدو "الإسرائيلي"، يجري بغطاء من السلطة الرسمية اللبنانية التي شرّعت للعدو المسوغات والذرائع بموافقتها على "اتفاق الإطار"، والذي يراه يشكّل فضيحة بالمعايير الوطنية والدولية كلها.

كلام فيّاض هذا جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد علي نسيم حسن، في مجمع الامام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.

كما رأى فيّاض أن هذه السلطة اللبنانية تتصرف بمنطق المهزوم، وهي تفاوض على شروط استسلامها، وهي إذ تسوغ ممارساتها ومواقفها بالسعي للخروج من الحال التي يعانيها لبنان جراء الاحتلال والعدوانية "الإسرائيلية"، فهي في حقيقة الأمر، ومن حيث النتائج والتوقُعات، كرَّست الاحتلال ووفَّرت الغطاء لعدوانيته، وجوَّفت السيادة، وعمَّقت الإنقسام بين اللبنانيين وهدَّدت الإستقرار الداخلي، وأضعفت الموقف الوطني وقدَّمت صورة عن السلطة في لبنان، بوصفها مجرد ألعوبة تجمع بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج.

وأضاف: "في الأيام الماضية، يزداد المشهد تعقيدًا وسخونة على المستوى الإقليمي، وهو ما يدعو إلى مزيد من الحذر والتبُّه لبنانيًا. هذا يفرض علينا أن نكون جاهزين للاحتمالات كافة، فعندما لا يلتزم الأميركي بما تعهّد به في البند الأول الذي يخص الوضع اللبناني، في مذكرة التفاهم مع الإيرانيين، وعندما يتحوَّل هذا الأميركي إلى دمية يتلاعب بها "الإسرائيلي"، ويدفع به إلى التصعيد الذي لا يفيده بشيء ويتناقض ومصالحه، وعندما يمضي "الإسرائيلي" بعدوانيته وخروقاته اليومية لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن نرى تلك المواقف اليمنية والعراقية فضلًا عن الموقف الإيراني الثابت، والذي يجدد تأكيده بأن المقاومة في لبنان لن تكون مستفردة في مواجهة أي تصعيد يستهدفها، وأن أصدقاء الشعب اللبناني سيقفون إلى جانبها بكل ثبات".

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