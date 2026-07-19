يواصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم 283 على التوالي، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين.

هذا؛ وقد انتشلت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين من شارع كشكو، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بعد استشهاد سيدة وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف المنطقة، في الليلة الماضية.

في وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخران؛ إثر قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف مفترق دولة، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته مروحية "إسرائيلية" استهدف شقة سكنية، في عمارة المدينة، في شارع عايدية غرب مدينة غزة.

مساء أمس السبت، في 18 تموز 2026، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية، في حي النصر غرب المدينة.

في شمال قطاع غزة، استشهد أحمد البردويل، من سكان مدينة رفح، برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة الفروسية، فيما استشهد الشاب محمد عويص متأثرًا بجراح أصيب بها، يوم الجمعة، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مفترق الشعبية في مدينة غزة. كما ألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنبلتين على محيط المسجد الكبير، جنوب مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1147 شهيدًا، إضافة إلى 3703 مصابين، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 802 شهيدين من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

كما أفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، بأن حصيلة الشهداء، منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 73,269 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,811.

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