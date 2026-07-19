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عربي ودولي

قواعد أميركا في الأردن تحت مرمى الصواريخ الإيرانية
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عربي ودولي

قواعد أميركا في الأردن تحت مرمى الصواريخ الإيرانية

2026-07-19 14:12
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كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لأربع هجمات إيرانية خلال خمسة أيام، كان أعنفها الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان عسكري ثالث، في تصعيد يعكس انتقال الأردن إلى واجهة المواجهة بين واشنطن وطهران. 

وبحسب المسؤولين، فإن الهجمات الأربعة أسفرت أيضًا عن إصابة عشرات العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، مؤكدين أن وتيرة الضربات تشير إلى امتلاك إيران مخزونًا كبيرًا من الصواريخ، إضافة إلى تطوير قدراتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأمريكية.

ويكتسب الأردن أهمية متزايدة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، إذ يستضيف قواعد جوية رئيسية أصبحت محورًا لإعادة انتشار القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب. 

يأتي هذا التطوّر بعدما نقلت وزارة الحرب الأمريكية وحدات عسكرية من البحرين والإمارات وقطر إلى مواقع في الأردن والكيان الصهيوني.

المسؤولون الأمريكيون تحدّثوا للصحيفة عن تفاصيل الهجمات التي لم تكشف عنها وزارة الحرب الأمريكية من قبل. ووفق هؤلاء، استهدف الهجوم الأول منشأة سكنية في قاعدة الملك فيصل الجوية، ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين أمريكيين. أما الهجوم الثاني، فطال قاعدة في شرق الأردن تُشغّل منها مروحيات "بلاك هوك"، وتسبب في أضرار لعدد منها.

وقبل الهجوم الأخير بـ48 ساعة، تعرضت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق لقصف صاروخي أدى إلى إصابة نحو 20 جنديًا أمريكيًا أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وطبقًا لما أوردت الصحيفة، الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على القاعدة نفسها كان "الأكثر دموية"، إذ أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة أربعة آخرين، فيما خضع عدد من العسكريين لفحوص طبية بسبب إصابات طفيفة قبل أن يعودوا إلى أداء مهامهم.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الأردن إيران
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