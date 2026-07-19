أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء معركة "العصف المأكول" في بلدة سحمر، وفاءً لشهداء المقاومة الإسلامية، وشهداء حركة أمل، والشهداء المظلومين من أبناء البلدة، وذلك بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وشخصيات وفعاليات إلى جانب حشد من الأهالي وعائلات الشهداء.

وفي كلمة له، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن الأهداف التي رُفعت خلال الحروب والاعتداءات "الإسرائيلية" كانت "أهدافًا صفرية"، مشيرًا إلى أن المشروع استهدف تدمير الجنوب وتهجير أهله والقضاء على البيئة الحاضنة للمقاومة، ولافتًا إلى أن "هذه الأهداف سقطت بفعل صمود المقاومة وثبات شعبها".

واعتبر حمادة أن المشروع "الإسرائيلي" _ الأميركي لا يزال مستمرًا بأدوات سياسية مختلفة، لكنه لن يحقق ما عجز عن فرضه بالحرب، مؤكدًا أن خيار المقاومة باقٍ وأن محاولات النيل من حضورها وتأثيرها ذهبت إلى غير رجعة.

وتطرق إلى التطورات الإقليمية، معتبرًا أن أحد أبرز أهداف المواجهة كان استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران والسعي إلى تغيير نظامها بما يخدم المشروع "الإسرائيلي" _الأميركي، إلا أن هذا الهدف أخفق أيضًا، مشيرًا إلى أن إيران خرجت من المواجهة أكثر تماسكًا، معززّةً وحدتها الداخلية وقدرتها على الصمود.

ورأى أن الوقائع الميدانية والسياسية فرضت معادلات جديدة، دفعت الولايات المتحدة إلى القبول بتفاهمات مع إيران، لافتًا إلى أن مسار الأحداث أثبت تراجع الأهداف التي أعلنها قادة الاحتلال في بداية المواجهة، وأن المشروع الهادف إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة لم يتمكن من تحقيق غاياته.

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