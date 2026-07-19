قدّم رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان على رأس وفد من الجمعية واجب العزاء والتبريك بابن شقيق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان الشهيد علي الهادي وائل أبو حمدان في بلدة جلالا، حيث شدد في كلمة ألقاها على أن الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان سطّروا بتضحياتهم صفحات مشرقة في تاريخ الوطن، مؤكدًا أن دماءهم كانت سببًا في صون الأرض وحماية اللبنانيين.

وقال الشيخ القطان إن "بعض الجهات لا تقدّر هذه الدماء الزكية التي سقطت دفاعًا عن لبنان وعن جميع أبنائه بمختلف طوائفهم ومذاهبهم"، مشددًا على أن "التاريخ سيسجل للشهداء أنهم أسهموا، بعد حفظ الله تعالى، في الحفاظ على لبنان وثبات أبنائه في أرضهم".

ولفت إلى أن ما تحقق من صمود يعود إلى تضحيات الشهداء، مؤكدًا أن "الاتفاقات والمفاوضات لا تعيد الحقوق ولا تسترجع الأراضي"، ومشددًا على أن استعادة الأرض تكون "بالقوة والجهاد والمقاومة".

وأضاف أن المقاومة تحظى بتأييد "كل الشرفاء في لبنان من مختلف الطوائف والمذاهب"، ولفت إلى أن "الدفاع عن الأرض في مواجهة الاحتلال يمثل موقفًا وطنيًا وأخلاقيًا"، ومستشهدًا بصمود الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة الاعتداءات.

وأشار الدكتور القطان إلى أن اللبنانيين سيواصلون التمسك بحقهم في الدفاع عن أرضهم واستعادة الأراضي المحتلة، مؤكدًا ثقته بعودة الجنوب كاملًا، ومشددًا على أن ذلك سيتحقق "بتضحيات المقاومين والشهداء"، وختم بالتعبير عن أمله في تحرير الأراضي المحتلة واستعادة المسجد الأقصى وفلسطين.

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