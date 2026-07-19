قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني "إننا نحن قادة ومقاتلي جبهات المقاومة نعرب عن تقديرنا وشكرنا لسماحة قائد الثورة (آية الله السيد مجتبى الخامنئي) على كرمه وعظيم دعمه لجبهة المقاومة"، وأضاف "نجدد في الوقت عينه استمرار الوفاء العقائدي للعهد الذي قطعناه مع الإمام الشهيد للأمة السيد علي الخامنئي".

وأعلن قائد قوة القدس في ختام تصريحه الموجه إلى قائد الثورة الإسلامية قائلًا: "نعلن أننا سنواصل في عهد قيادة سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي المسيرة المضيئة والمشرّفة للمقاومة التي كانت وما تزال تحظى بتأييد سماحته مرارًا".

وكان أشاد السيد مجتبى الخامنئي، في رسالة أمس السبت 18 تموز/يوليو 2026، بالملحمة الشعبية التي رافقت تشييع شهيد إيران آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قده)، معتبرًا أن الحشود المليونية التي خرجت في طهران وقم ومشهد وسائر المدن والقرى جسّدت مستوى جديدًا من الوفاء والبصيرة والتمسك بالهوية الإسلامية الإيرانية، وأظهرت عمق المحبة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد.

وأشار إلى أن "العدو الأميركي يسعى الآن إلى إشعال الحروب وتحمّل تكاليف أفدح ومزيد من الخزي"، وقال "بينما يسعى العدو الأميركي إلى ذلك فليعلم أن الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة يمتلكان له دروسًا لا تُنسى".

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