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إيران

الدفاع الجوّي الإيراني يسقط طائرتين مسيّرتين أثناء قيامهما بأعمال عدائية جنوب البلاد

2026-07-19 18:49
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تمكّنت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للبحرية الإيرانية؛ يوم الأحد 19 تموز/يوليو 2026، من إسقاط طائرتين مسيّرتين من طراز لوكاس و MQ-9، أثناء قيامهما بأعمال عدائية، جنوب البلاد.

وعرض الحرس الثوري الإسلامي مشاهد لطائرة لوكاس المسيّرة المعادية، التي تمّ اسقاطها في منطقة خليج فارس، جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ أنظمة الدفاع الجوي التابعة للبحرية الإيرانية نجحت في اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز لوكاس، وتمّ استهدافها وتدميرها بواسطة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة جنوب البلاد.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران، عرض مشاهد توثق إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 بواسطة نظام دفاع جوي متطور تابع للقوات الجو-فضائية للحرس الثوري الإيراني، في أجواء مدينة الأهواز، وذلك تحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد.

ويأتي إسقاط هذه الطائرات في إطار التصدّي للعدوان الأميركي، حيث أعلن الجيش الإيراني تنفيذ "هجمات واسعة النطاق" بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدفت مستودع ذخيرة ومنظومات رادار في قاعدتي الأديرع وعلي السالم الأميركيتين في الكويت، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًّا على الضربات الأميركية المتواصلة ضد الأراضي الإيرانية.

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