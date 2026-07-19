كشف عمدة نيويورك زهران ممداني، في مقابلة صحفية مع "نيويورك تايمز" (New York Times)، عن البدء في دراسة آليات تنفيذ تعهده المتمثل في اعتقال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، في حال مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل؛ وأوضح ممداني أن هذا الإجراء يخضع حاليًا لنقاش مكثف مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، بهدف تحديد الخطوات المتاحة والتي يمكن القيام بها ضمن الإطار القانوني الصارم للمدينة.

وأشار عمدة نيويورك إلى أن المشاورات الجارية تأتي انسجامًا تامًا مع تعهده الانتخابي بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مؤكدًا في الوقت عينه أن أي خطوة سيتخذها في هذا الصدد ستكون في حدود ما يسمح به قانون المدينة.

ورغم ذلك، لفت ممداني إلى وجود عقبات قانونية واضحة قد تحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف، عازيًا السبب في ذلك إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد عمدة نيويورك على ثبات موقفه السياسي والأخلاقي، قائلًا "إنه لا يزال يرى أن مكان نتنياهو الحقيقي هو في لاهاي"، مؤكدًا أنه مجرم حرب، كما أكد أن هذا الموقف يستند مباشرة إلى الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، معتبرًا أنه "ملزم في الوقت نفسه بالعمل وفق القوانين السارية المعمول بها، وليس بسن قوانين خاصة لتنفيذ تعهده الانتخابي".

هذا وأثارت تصريحات ممداني ردود فعل غاضبة جدًا وموجة استنكار واسعة من مسؤولين صهاينة.

الكلمات المفتاحية