إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:21 |المقاومة الإسلامية في العراق: نلفت إلى أننا لم نُنفّذ أي استهداف عسكري ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية
00:20 |المقاومة الإسلامية في العراق: إذا ما تمادى العدو الأميركي في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية سنستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة
00:19 |المقاومة الإسلامية في العراق تُجدّد تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأميركي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية