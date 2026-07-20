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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-07-20 00:14
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00:21 |
المقاومة الإسلامية في العراق: نلفت إلى أننا لم نُنفّذ أي استهداف عسكري ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية
00:20 |
المقاومة الإسلامية في العراق: إذا ما تمادى العدو الأميركي في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية سنستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة
00:19 |
المقاومة الإسلامية في العراق ​تُجدّد تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأميركي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية
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الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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