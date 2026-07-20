كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي الماتادور الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على الأرجنتين 

عربي ودولي

المقاومة الإسلامية في العراق: سننخرط بالمعركة إذا تمادى العدو بعدوانه على إيران
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

المقاومة الإسلامية في العراق: سننخرط بالمعركة إذا تمادى العدو بعدوانه على إيران

2026-07-20 00:34
55

جددت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأميركي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، مشددة على أنها ستستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة.

وفي هذا السياق، لفتت المقاومة الإسلامية في بيانها إلى أنها لم تُنفّذ أي استهداف عسكري ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية.

الكلمات المفتاحية
العراق محور المقاومة المقاومة الاسلامية في العراق
إقرأ المزيد
المزيد
المقاومة الإسلامية في العراق: سننخرط بالمعركة إذا تمادى العدو بعدوانه على إيران
المقاومة الإسلامية في العراق: سننخرط بالمعركة إذا تمادى العدو بعدوانه على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار بلجيكا حظر منتجات مستوطنات الاحتلال
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار بلجيكا حظر منتجات مستوطنات الاحتلال
عربي ودولي منذ 3 ساعات
آية الله الشيخ عيسى قاسم: جبهة المقاومة ستكسر شوكة الطاغوتيّة والكفر والنفاق
آية الله الشيخ عيسى قاسم: جبهة المقاومة ستكسر شوكة الطاغوتيّة والكفر والنفاق
عربي ودولي منذ 4 ساعات
رغم العقبات.. عمدة نيويورك يتمسك بتعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو
رغم العقبات.. عمدة نيويورك يتمسك بتعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
المقاومة الإسلامية في العراق: سننخرط بالمعركة إذا تمادى العدو بعدوانه على إيران
المقاومة الإسلامية في العراق: سننخرط بالمعركة إذا تمادى العدو بعدوانه على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
دعم عراقي للقطاع الصحي اللبناني: العتبة الحسينية تقدم 14 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية
دعم عراقي للقطاع الصحي اللبناني: العتبة الحسينية تقدم 14 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية
لبنان منذ يوم
أميركا في العراق.. سنوات من النهج العدواني وجلب الويلات 
أميركا في العراق.. سنوات من النهج العدواني وجلب الويلات 
نقاط على الحروف منذ يوم
"نصيحة" عراقية للشرع: إبْقَ بعيدًا عن لبنان
مقالات مختارة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة