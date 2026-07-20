جددت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأميركي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، مشددة على أنها ستستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأميركية في البلاد والمنطقة.

وفي هذا السياق، لفتت المقاومة الإسلامية في بيانها إلى أنها لم تُنفّذ أي استهداف عسكري ضد القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الأيام الماضية.

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