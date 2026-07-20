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رياضة

الماتادور الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على الأرجنتين 
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رياضة

الماتادور الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على الأرجنتين 

2026-07-20 01:13
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توج المنتخب الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على نظيره المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة النهائية التاريخية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث انتهى الوقت الأصلي بشوطيه الأول والثاني بالتعادل السلبي 0-0 وسط سيطرة واضحة للماتادور الإسباني.

وشهدت الدقيقة 90 من عمر اللقاء منعرجًا حاسمًا بطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز بعد حصوله على الإنذار الثاني، مما أجبر الأرجنتين على إكمال الأشواط الإضافية بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 106 أي في الشوط الإضافي الثاني، أحرز النجم الإسباني فيران توريس هدف الفوز الذهبي بعد تمريرة حاسمة من نيكو ويليامز، مانحًا بلاده اللقب العالمي.

وعلى الجانب الآخر، سجل المنتخب الأرجنتيني رقمًا قياسيًا سلبيًا في هذا اللقاء، إذ أصبح أول فريق في تاريخ نهائيات كأس العالم يفشل في تسديد أي كرة على المرمى خلال الـ 90 دقيقة الأولى، لينتهي الحلم الأرجنتيني وتعتلي إسبانيا عرش الكرة العالمية لعام 2026.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا الارجنتين كأس العالم 2026
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