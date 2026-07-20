شنّت الولايات المتحدة، فجر الاثنين (20 تموز/ يوليو 2026)، عدواناً على عدة مدن إيرانية، تركزت في جنوب البلاد، في إطار سلسلة من الاعتداءات تنفذها القوات الأميركية منذ أيام.

"سنتكوم": نشن هجوماً على إيران لليلة التاسعة على التوالي

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين، أنها أنهت "جولة الضربات التاسعة على التوالي ضد إيران".

وأضافت سنتكوم: "استهدفنا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز"، وفق تعبيرها.

عدوان أميركي على 8 مدن إيرانية

وفي هذا السياق، أفيد بوقوع اعتداءات أميركية على 8 مدن إيرانية، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تعرض عدة مواقع في غرب وجنوب البلاد للضربات الأميركية.

وذكرت وكالة "تسنيم" أنّ أصوات انفجارات سُمعت في يناءي ماهشهر والإمام الخميني في محافظة خوزستان، جنوبي إيران.

كما أشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إلى أنّ 8 قذائف أصابت ميناء تشابهار وميناء كتارك في سيستان وبلوشستان.

بدورها، أفادت وكالة "فارس" بأنّ قذيفتين أصابتا موقعاً في محافظة بوشهر، جنوبي البلاد، فضلاً عن سماع دوي 3 انفجارات في تبريز، على ما نقل التلفزيون الإيراني.

وأوضح التلفزيون الإيراني أنّ "الموقع الذي تعرض للهجوم في ميناء سيريك كان قد تعرض لاعتداءات خلال الأيام الماضية"، مضيفاً: "العدو يسعى من خلال استهداف ميناء سيريك إلى تعطيل قدرة إيران على مراقبة مضيق هرمز"

وشهدت الأيام القليلة الماضية اعتداءات أميركية على إيران، تركزت معظمها على الساحل، وخاصة الجزء الجنوبي منه، حيث استهدفت الموانئ وأبراج المراقبة الساحلية والعديد من المرافئ الحيوية.

رداً على ذلك، قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، من الخليج وصولاً إلى الأردن وسورية، إلى جانب استهداف البنية التحتية المرتبطة بالمجهود العسكري الأميركي.

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