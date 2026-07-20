قفزت أسعار النفط بنسبة 3%، اليوم الاثنين (20 تموز/ يوليو 2026)، حيث تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي تصاعد فيه العدوان الأميركي على إيران وردود طهران عليه، مما أدى إلى كبح شحنات الطاقة في مضيق هرمز.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.69 دولار، أو 3.05%، لتصل إلى 90.79 دولار بحلول الساعة 23:43 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 حزيران/يونيو، ومواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها بنسبة 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي لها منذ نيسان/أبريل.

كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.68 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 2.19 دولاراً، أو 2.65%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 حزيران/يونيو.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل آذار/مارس.

تصاعد العدوان الأميركي والردود الإيرانية

وشهدت الأيام الماضية اعتداءات أميركية يومية على إيران، تركزت على المناطقة الساحلية، وخاصة الجزء الجنوبي منها، حيث جرى استهداف العديد من الموانئ والمرافئ الحيوية والبنى التحتية.

في المقابل، شنت إيران، رداً على العدوان الأميركي، هجمات على القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، من الخليج إلى الأردن وسوريا، إضافة إلى البنى التحتية المرتبطة بالمجهود العسكري الأميركي.

ويذكر أيضاً أن طهران أعلنت إعادة إغلاق مضيق هرمز، بينما أعلنت واشنطن إعادة فرض الحصار البحري على السواحل والموانئ الإيرانية، وهو ما ألقى بظلاله على حركة العبور عبر المضيق، وبالتالي على تدفق النفط، حيث انخفض عدد السفن التي تعبر المضيق إلى مستوى قياسي، في ظل حالة انعدام الأمن وارتفاع تكاليف الشحن.

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