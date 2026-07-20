أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الإثنين (20 تموز/ يوليو 2026)،، تدمير منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للولايات المتحدة، بالكامل، في هجوم بطائرات مسيّرة، واستهداف مستودع لمعدات وقطع الطيران وحظيرة لطائرات "MQ-9" الأميركية في قاعدة "علي السالم" في الكويت.

للشعب الكويتي: أرضكم لا يجب أن تكون ملاذاً لجيش إرهابي

وتوجّه حرس الثورة إلى الشعب الكويتي بالقول، إن أرضهم تخضع منذ سنوات لاحتلال القوات الأميركية، وقد استُخدمت لقتل المسلمين.

وأعاد الحرس التذكير بأن الجيش الأميركي بدأ قبل 140 يوماً حرباً ضد إيران انطلاقاً من قواعده في المنطقة، وكانت البداية استشهاد 168 طفلاً في مدرسة ميناب، واستشهاد أبرز عالم ديني في العصر الحاضر، آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي.

وعليه، أكد الحرس - متوجهاً لشعب الكويت - بأن هذه الأرض لا يجب أن تكون ملاذاً آمناً لجيش إرهابي هاجم ما لا يقل عن 10 دول إسلامية، وقتل الملايين.

وأبدى حرس الثورة تمنّيه من الشعب الكويتي، وتوقّعَه بأن لا يسمحوا بأن تكون أرضهم منطلقاً للشر والاعتداءات وقتل المسلمين.

وتواصل طهران التأكيد على أنها لا تكن أي عداء لشعوب المنطقة، وإنما تستهدف قواعد أميركية رداً على الجرائم التي قامت - وتقوم - بها الولايات المتحدة في إيران.

وفي آخر اعتداء لها حتى اللحظة، شنت الولايات المتحدة، فجر اليوم، عدواناً على عدة مدن إيرانية، تركزت في جنوب البلاد، في إطار العدوان التي تنفّذه القوات الأميركية منذ أيام.

والجدير بالذكر أن حرس الثورة كشف اليوم، أنه تمكن - بمساعدة الشعب الأردني - من استهداف طائرات وتجهيزات عسكرية أميركية في الأردن، متحدثاً عن انفجار سفينتين أثناء عبورهما من الممر غير الآمن في مضيق هرمز.

الكلمات المفتاحية