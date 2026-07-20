استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيليّ" خلال هجوم شنّه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد المواطن عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاماً)، والمواطن أحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاماً)، برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير".

كذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة في البطن، نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون في البلدة.

وأعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين أثناء توجهها إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلق قنابل الغاز باتجاه المنازل خلال اقتحام دير جرير، بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وفي الخليل، أصيب فلسطيني مسنّ، فيما أُصيب آخرون برضوض وجروح طفيفة إثر هجوم شنه مستوطنون في بلدة صوريف شمال غرب المدينة جنوبي الضفة.

واقتحم الجيش "الإسرائيلي" مناطق متفرقة واعتقل 4 أشخاص، وأخطر بوقف بناء عدة منشآت.

هذا؛ وأطلق مستوطنون قطيعاً من الأبقار في أرض مزروعة بالأشجار المثمرة في منطقة خلة الحمص، جنوب بلدة يطا، جنوب الخليل، ما تسبب بأضرار فيها.

في السياق ذاته، قال الناشط في متابعة الانتهاكات "الإسرائيلية" جنوبي الخليل، أسامة مخامرة، إن قوة "إسرائيلية" اعتقلت أحد السكان من منطقة مسافر يطا.

وجنوبي الضفة أيضاً، أطلق مستوطنون أغنامهم في أراضٍ زراعية في قرية المنية شرق مدينة بيت لحم، ما تسبب بأضرار في المزروعات.

أما شمالي الضفة، فاقتحم الاحتلال "الإسرائيلي" قرية إماتين شرق مدينة قلقيلية، ودهم ورشة عمل تقع عند مدخلها الرئيسي، واعتقل 3 أشخاص كانوا فيها.

ووزّع الاحتلال "الإسرائيلي" إخطارات بوقف العمل والبناء في منشآت فلسطينية في المنطقة الشرقية من مدينة جنين.

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