اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الاثنين (20 تموز/يوليو 2026)، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وجاء الاقتحام عبر عدد من مركبات المستوطنين، بالتزامن مع تنظيم وقفة شارك فيها رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون، دعماً للطلب العاجل الذي تقدمت به دولة فلسطين المحتلة لإدراج موقع سبسطية على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلال أعمال دورتها الـ48 المنعقدة حالياً في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، والمستمرة حتى 29 تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرّر أن تنظر اللجنة خلال أعمال الدورة في أربعة مشاريع قرارات تتعلق بالمواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي: مدينة القدس القديمة وأسوارها، وبلدة الخليل القديمة/الحرم الإبراهيمي، وبتير، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزّة.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ولا سيما في المنطقة الأثرية، ضمن محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية.



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