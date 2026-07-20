كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

لبنان

حزب الله شيّع الشهيد علي عباس مهدي في البقاع: تأكيد التمسك بخيار المقاومة
لبنان

حزب الله شيّع الشهيد علي عباس مهدي في البقاع: تأكيد التمسك بخيار المقاومة

2026-07-20 10:57
77
علي الأكبر البرجي - مراسل
11 مقالاً

مراسل ميداني لبناني
متخصص في الإعلام الرقمي
مخرج ومعد أفلام وثائقية
 

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة في بلدة حوش الرافقة البقاعية، الشهيد المجاهد "علي عباس مهدي"، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه.

وخلال مراسم التشييع التي أقيمت أمام حسينية البلدة، ألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، كلمة أكد فيها على استمرار المقاومة الإسلامية في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيونية العالمية.

وقال السيد شكر أمام جثمان الشهيد: "نعاهد الله ورسوله وإمام الزمان، وإمامنا الخامنئي، وقائدنا القاسم، وكل قطرة شهيد من شهدائنا وأطفالنا الذين ارتقوا في سبيل الله، أن هذه المقاومة سوف تستمر إلى قيام القائم المهدي في مواجهة أمريكا والصهيونية العالمية".

كما توجه السيد شكر بالكلام لبعض الأطراف في الداخل اللبناني، واصفاً إياهم بـ"المتصهينين في لبنان ممن يسمون أنفسهم مسؤولين"، معتبراً أنهم "خانوا أوطانهم وشعبهم وأرضهم ومياههم وسماءهم"، وأضاف: "سُجّلوا في تاريخ الخونة إلى أن نلقى تلك الساعة التي نستريح منها وفيها من هذه الطغمة الفاسدة والفاشلة في لبنان".

واختتم السيد شكر كلمته بالتأكيد على ثبات خيار المواجهة قائلاً: "سوف نبقى نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل ونواجههم بكل قوة"، مردداً الشعار الحسيني: "ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة.. وهيهات منا الذلة".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية شهداء المقاومة الإسلامية البقاع السيد فيصل شكر العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله شيّع الشهيد علي عباس مهدي في البقاع: تأكيد التمسك بخيار المقاومة
حزب الله شيّع الشهيد علي عباس مهدي في البقاع: تأكيد التمسك بخيار المقاومة
لبنان منذ 30 دقيقة
النائب جشي:
النائب جشي: "اتفاق الإطار" ساقط أخلاقيًا ووطنيًا وقوميًا
لبنان منذ 17 ساعة
حزب الله شيّع الشهيد فضل علي شكر في الضاحية الجنوبية 
حزب الله شيّع الشهيد فضل علي شكر في الضاحية الجنوبية 
لبنان منذ 17 ساعة
الشيخ القطان: دماء الشهداء حفظت لبنان والأرض تُستعاد بالمقاومة
الشيخ القطان: دماء الشهداء حفظت لبنان والأرض تُستعاد بالمقاومة
لبنان منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
حزب الله شيّع الشهيد علي عباس مهدي في البقاع: تأكيد التمسك بخيار المقاومة
حزب الله شيّع الشهيد علي عباس مهدي في البقاع: تأكيد التمسك بخيار المقاومة
لبنان منذ 30 دقيقة
حزب الله شيّع الشهيد فضل علي شكر في الضاحية الجنوبية 
حزب الله شيّع الشهيد فضل علي شكر في الضاحية الجنوبية 
لبنان منذ 17 ساعة
الشيخ القطان: دماء الشهداء حفظت لبنان والأرض تُستعاد بالمقاومة
الشيخ القطان: دماء الشهداء حفظت لبنان والأرض تُستعاد بالمقاومة
لبنان منذ 17 ساعة
النائب إيهاب حمادة: مشروع إلغاء المقاومة سقط ولن يتحقق
النائب إيهاب حمادة: مشروع إلغاء المقاومة سقط ولن يتحقق
لبنان منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة