شيّع حزب الله وجماهير المقاومة في بلدة حوش الرافقة البقاعية، الشهيد المجاهد "علي عباس مهدي"، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه.

وخلال مراسم التشييع التي أقيمت أمام حسينية البلدة، ألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، كلمة أكد فيها على استمرار المقاومة الإسلامية في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيونية العالمية.

وقال السيد شكر أمام جثمان الشهيد: "نعاهد الله ورسوله وإمام الزمان، وإمامنا الخامنئي، وقائدنا القاسم، وكل قطرة شهيد من شهدائنا وأطفالنا الذين ارتقوا في سبيل الله، أن هذه المقاومة سوف تستمر إلى قيام القائم المهدي في مواجهة أمريكا والصهيونية العالمية".

كما توجه السيد شكر بالكلام لبعض الأطراف في الداخل اللبناني، واصفاً إياهم بـ"المتصهينين في لبنان ممن يسمون أنفسهم مسؤولين"، معتبراً أنهم "خانوا أوطانهم وشعبهم وأرضهم ومياههم وسماءهم"، وأضاف: "سُجّلوا في تاريخ الخونة إلى أن نلقى تلك الساعة التي نستريح منها وفيها من هذه الطغمة الفاسدة والفاشلة في لبنان".

واختتم السيد شكر كلمته بالتأكيد على ثبات خيار المواجهة قائلاً: "سوف نبقى نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل ونواجههم بكل قوة"، مردداً الشعار الحسيني: "ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة.. وهيهات منا الذلة".

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