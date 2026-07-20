أكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ فريق المفاوضات الإيراني "لن يترك الساحة، تماماً كما لن يترك من يطلق الصواريخ في القوات المسلحة مكانه".

وأضاف بقائي، في مؤتمر صحافي: "نريد دعماً لفريق المفاوضات مثل دعم القوات المسلحة، فالمسار السياسي يكمل المسار العسكري".

وأشار بقائي إلى أنّ أيّ مفاوضات محتملة مع واشنطن يجب أن تراعي المصالح الوطنية، مضيفاً أنّ وسطاء نقلوا رسائل لطهران خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلّق بقائي على زيارة وزير خارجية بلاده عباس عراقجي للدوحة، قائلاً: "هناك نشاط للوسطاء حالياً، وتمّ طرح بعض الأفكار التي نعمل عليها".

"لم نتنازل في المفاوضات أبداً"

وشدّد بقائي على أن "لا أحد من المفاوضين الإيرانيين تعرّض لخديعة، إنما المفاوضات هي آلية للضغط"، مضيفاً: "نحن لم نتنازل فيها أبداً".

وأشار إلى أنّ العدوان الأميركي استهدف البنية التحتية المدنية في إيران، وهذا ما يؤكّد عدوانية وإجرام الولايات المتحدة.

وأدان بقائي "العدوان الأميركي الهمجي على المنشآت الطبية والمراكز الصحية"، مشدّداً على أنّ الولايات المتحدة لم تلتزم بمذكرة التفاهم، ولا يوجد مبرّر لعدم التزامها.

وأضاف: "هدفنا صون إيران وحماية سيادتها"، لافتاً إلى أنّ بلاده "ليست جزراً معزولة ليتمّ تفكيكها، إنما هي متماسكة من جنوبها حتى شمالها".

وقال إنّ الولايات المتحدة تهاجم البنى التحتية لـ "زعزعة أمننا، وهذا لن تنجح به أبداً"، إذ إنها "تأخذ المنطقة نحو الحرب الشاملة"، وهي من "تتحمّل مسؤولية اتساع رقعة الحرب".

إيران ستحاسب الولايات المتحدة قانونياً

أما عن المعلومات والتقارير التي تصل إلى البيت الأبيض، فإنّ "فيها تضليلاً كبيراً"، بحسب ما قاله بقائي، مردفاً: "أنصحهم بالتثبّت من الأخبار والصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي".

وأكد بقائي أنّ إيران "ستعمل على محاسبة الولايات المتحدة قانونياً بسبب جرائمها المتواصلة بحق المدنيين"، مضيفاً: "من أشعل الحرب شخص غير سوي".

وجدّد بقائي التأكيد أنّ بلاده لم تكن تريد الحرب، ولكن، "لكي يحلّ السلام، يجب أن نقاتل"، فـ "الحرب فرضت علينا وقدّمنا تضحيات كثيرة في مقدّمتها أهمّ شخصية في البلاد".

سيادة إيران على مضيق هرمز لا تقبل أي نقاش

أما عن مضيق هرمز، فقال بقائي إنّ مستقبله يجب أن يكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، مردفاً: "سيادة إيران على مضيق هرمز لا تقبل أيّ نقاش ونحن مصمّمون على ذلك".

وبارك بقائي فوز إسبانيا بكأس العالم، قائلاً: "لطالما رفضت حرب الإبادة "الإسرائيلية"، ونحن ليس لدينا أيّ موقف تجاه الشعب الأرجنتيني".

ووصف بقائي هذه النسخة من كأس العالم بـ "المشحونة بالسياسة"، مشيراً إلى أنّ مضايقات كثيرة حصلت للمنتخب الإيراني في الولايات المتحدة.

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