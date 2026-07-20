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الدفاع الروسية: إسقاط 8 قنابل موجهة و917 مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة
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الدفاع الروسية: إسقاط 8 قنابل موجهة و917 مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة

2026-07-20 14:03
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 قنابل جوية موجّهة، و917 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 

واستهدفت قوات الدفاع الروسية مواقع تجميع وتخزين المسيّرات الأوكرانية بعيدة المدى، ودمّرت ورش تجميع وتخزين الزوارق المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية.

وأمس، أعلنت قوات الدفاع الروسية تنفيذ قواتها هجمات جوية ليلية مكثّفة استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية في مدينة ومقاطعة كييف، إضافة إلى مرافق البنية التحتية لميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا. 

وأول من أمس، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط منظومات الدفاع الجوي الروسية 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المسيّرات التي أُعلن عن إسقاطها إلى 55.

ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد وتيرة الحرب الروسية - الأطلسية في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كثّفت روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف، في تأكيد منها أنّ هذه الضربات تأتي ردّاً على هجمات أوكرانية استهدفت البنية التحتية الحيوية داخل الأراضي الروسية.

الكلمات المفتاحية
روسيا أوكرانيا
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