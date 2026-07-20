كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي كاتب أميركي: واشنطن باعت حلفاءها عبر التاريخ وعلى شركائها التعلم من الإيرانيين

عين على العدو

مقدّم في جيش الاحتلال يحرّض عون على الرئيس بري وجنبلاط: أنت وجه لبنان الجديد
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

مقدّم في جيش الاحتلال يحرّض عون على الرئيس بري وجنبلاط: أنت وجه لبنان الجديد

2026-07-20 16:07
68

تعويل "إسرائيلي" علني على دور الرئيس اللبناني جوزاف عون، هذا ما عبّر عنه المقدم "الإسرائيلي" في الاحتياط عميت ياغور (شغل سابقًا منصب رئيس الساحة الفلسطينية في شعبة التخطيط في جيش الاحتلال) في مقال له في صحيفة "معاريف"، حيث قال "ينبغي الإشادة بالرئيس عون وحكومته لاستعدادهما لقيادة نهج سيادي، ومحاولة استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، والعمل في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الصعوبة. لكن، إلى جانب الإشادة، يجب توجيه رسالة واضحة: إن الدعم الأميركي ليس شيكًا على بياض. فأي تمسّك لبناني بمطالب قصوى أو أحادية الجانب تجاه "إسرائيل" (في قضايا الحدود أو الترتيبات الأمنية) سيواجه رفضًا حازمًا".

وأضاف: "لا مانع من أن تكون للبنان مطالب، لكن مقابل كل مطلب لبناني ستكون هناك أيضًا مطالب موجهة إلى لبنان".

ورأى أنه "من المناسب طرح مطالب أساسية تتعلق بحل المأزق السياسي اللبناني، إذ إن ذلك وحده سيسمح بإحراز تقدم:

أ. كبح وإضعاف محور رئيس مجلس النواب نبيه بري (حركة أمل):

يشكل رئيس البرلمان نبيه بري، منذ عقود، الغطاء السياسي للمصالح الإيرانية، والحلقة التي تتيح لإيران وحزب الله ممارسة نشاطهما. على الرئيس عون أن يقود خطوة، بدعم من عقوبات أميركية غير معلنة على المقربين من الرئيس بري، تحول دون تمكنه من تعطيل التشريعات الأساسية أو التعيينات الأمنية في الجيش اللبناني وأجهزة إنفاذ القانون.

لبنان يطالب بمساعدات اقتصادية؟ الشرط هو فتح "الصناديق السوداء" المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي يسيطر عليها مقربون من الرئيس بري.

ب. تحييد "التذبذب" الإستراتيجي لوليد جنبلاط (الطائفة الدرزية):

يميل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، منذ عقود، إلى عقد تسويات مع حزب الله حفاظًا على مكانته. ومن الضروري أن يوضح الرئيس اللبناني لجنبلاط أن التخلي عن "الحياد الوهمي" هو شرط لاستمرار شرعية عائلته ومصالحه الاقتصادية، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وفي ختام المقال، وجّه نصائح للرئيس اللبناني قائلًا: "الولايات المتحدة و"إسرائيل" تريدان نجاحك، وتريان فيك وجه لبنان الجديد. لكن المطلوب هو التوازن. فإذا اختارت الحكومة في بيروت تبني الخطاب الرافض الذي ينتهجه نبيه بري، أو الخضوع لمخاوف وليد جنبلاط، دون اتخاذ خطوات عملية، فإن لبنان هو من سيتضرر. والطريق إلى البيت الأبيض يمر أكثر عبر إظهار سيادة داخلية شجاعة، وأقل عبر توجيه مطالب أحادية الجانب إلى العالم".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري جيش الاحتلال الاسرائيلي وليد جنبلاط جوزاف عون اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
مراسل صهيوني: موافقة نتنياهو على الانسحاب من لبنان صعبة جدًا
مراسل صهيوني: موافقة نتنياهو على الانسحاب من لبنان صعبة جدًا
عين على العدو منذ ساعة
مقدّم في جيش الاحتلال يحرّض عون على الرئيس بري وجنبلاط: أنت وجه لبنان الجديد
مقدّم في جيش الاحتلال يحرّض عون على الرئيس بري وجنبلاط: أنت وجه لبنان الجديد
عين على العدو منذ ساعة
عاموس هرئل: ترامب يصعّد على إيران بحثًا عن مخرج تفاوضي والثمن ستدفعه
عاموس هرئل: ترامب يصعّد على إيران بحثًا عن مخرج تفاوضي والثمن ستدفعه "إسرائيل"
عين على العدو منذ 4 ساعات
استطلاع جديد: نتنياهو وحكومته يتراجعان انتخابيًا وسط رفض واسع لأدائهما
استطلاع جديد: نتنياهو وحكومته يتراجعان انتخابيًا وسط رفض واسع لأدائهما
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
زيارة واشنطن... ملاحظات بروتوكولية وأسئلة سياسية تتجاوز الزيارة
زيارة واشنطن... ملاحظات بروتوكولية وأسئلة سياسية تتجاوز الزيارة
نقاط على الحروف منذ 45 دقيقة
مراسل صهيوني: موافقة نتنياهو على الانسحاب من لبنان صعبة جدًا
مراسل صهيوني: موافقة نتنياهو على الانسحاب من لبنان صعبة جدًا
عين على العدو منذ ساعة
مقدّم في جيش الاحتلال يحرّض عون على الرئيس بري وجنبلاط: أنت وجه لبنان الجديد
مقدّم في جيش الاحتلال يحرّض عون على الرئيس بري وجنبلاط: أنت وجه لبنان الجديد
عين على العدو منذ ساعة
وثائق نيسان تفضح عون: كيف تنازل عن بنود تحفظ السيادة؟
وثائق نيسان تفضح عون: كيف تنازل عن بنود تحفظ السيادة؟
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة