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عين على العدو

مراسل صهيوني: موافقة نتنياهو على الانسحاب من لبنان صعبة جدًا
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عين على العدو

مراسل صهيوني: موافقة نتنياهو على الانسحاب من لبنان صعبة جدًا

2026-07-20 16:14
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قال مراسل الشؤون السياسية في القناة نيوز 24 "الإسرائيلية" غاي عزرئيلي: "من المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القريبة المرحلة التجريبية لانسحاب جزئي ومحدود جدًا لقوات الجيش من منطقتين جرى تحديدهما سلفًا في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن ""إسرائيل" تؤكد أنها لن تبحث أي عمليات انسحاب إضافية إلا بعد أن ترى أدلة ملموسة على قدرة الجيش اللبناني على الوفاء بالتزاماته، سواء من خلال تفكيك البنية التحتية العسكرية، أو فرض انتشار فعّال على الأرض يمنع عودة عناصر حزب الله إلى تلك المناطق"، على حدّ تعبيره. 

بحسب المراسل الصهيوني، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون سيكون اختبارًا مهمًا، ليس فقط للعلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، وإنما أيضًا لحجم الضغط الذي يُتوقع أن يمارسه ترامب على رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، لدفعه نحو تنفيذ مراحل إضافية من الانسحاب".

وأكد أنه "من الصعب جدًا، وفق التقديرات "الإسرائيلية"، تصور موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في التوقيت الحالي، على انسحاب كامل للقوات، ولا سيما أن حزب الله، بحسب الرؤية "الإسرائيلية"، لم يُهزم بعد، والأهم من ذلك أن "تل أبيب" لم ترَ حتى الآن على الأرض ما يثبت وجود الإرادة والقدرة لدى الجيش اللبناني على تنفيذ التزاماته بالكامل"، وفق ادّعائه.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
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