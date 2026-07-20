في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه المجتمعات، تبرز المبادرات الشبابية بوصفها أحد أهم محركات العمل المجتمعي والثقافي، لما تمتلكه من قدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية تلامس احتياجات الناس وتسهم في ترسيخ القيم وبناء الوعي. فالشباب، بما يحملونه من طاقة وإبداع وروح تطوعية، يشكلون ركيزة أساسية في إطلاق مبادرات نوعية تتجاوز الإمكانات المادية المحدودة، وتعتمد على الإيمان بالفكرة والعمل الجماعي لتحقيق أثر مستدام.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على تقديم خدمات أو منتجات جديدة، بل تمتد إلى إحياء المفاهيم والقيم التي يحتاج إليها المجتمع، عبر وسائل عصرية، وتستثمر أدوات الإعلام للوصول إلى مختلف الفئات، ولا سيما الشباب.

ومن بين هذه النماذج تبرز مبادرة "سراج ميديا"، وهي فريق شبابي يعمل في مجال الإنتاج الإعلامي الهادف، ساعيًا إلى تقديم مشاريع تعزز الارتباط بالقيم الإيمانية وتحولها إلى ممارسات يومية. ومن أحدث إنتاجاته "مفكرة العبد الصالح"، وهي مشروع يجمع بين المفكرة الشخصية والبرنامج العبادي، مستلهمًا وصايا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله العملية، بهدف تسهيل المواظبة على الأعمال العبادية وترسيخها في حياة المستخدم ضمن برنامج منظم يمتد لمئة يوم.

يكشف علي المرتضى إبراهيم، مؤسس مبادرة "سراج ميديا"، لموقع "العهد" الإخباري عن تفاصيل مشروع "مفكرة العبد الصالح"، مؤكدًا أن الفكرة انطلقت من الحرص على حفظ الإرث العملي لسماحة سيد شهداء الأمة، من خلال جمع الأعمال والوصايا العبادية التي كان يحث عليها باستمرار، وتقديمها في قالب عملي يساعد على المواظبة عليها ضمن برنامج عبادي يمتد لمئة يوم.

وقال إبراهيم، إن المفكرة طُرحت بسعر رمزي، انطلاقًا من الحرص على أن تكون في متناول مختلف فئات المجتمع، موضحًا أن الهدف من المشروع ليس تحقيق عائد مادي، وإنما إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس للاستفادة من البرنامج والالتزام به.

وأوضح، أن المفكرة ليست اجتهادًا جديدًا أو برنامجًا مستحدثًا، بل هي حصيلة جمع وترتيب للأعمال التي كان سماحة السيد نصر الله (رض) يوصي بها، سواء في خطاباته أو عبر ما نُقل عنه من المقربين، مشيرًا إلى أن البرنامج يجمع بين الأعمال اليومية والأسبوعية والفصلية، ضمن خطة تمتد لمئة يوم، على أن تصدر المفكرة بصورة فصلية.

وأضاف أن المفكرة تتضمن مساحة يومية للتدوين بعنوان "خطوتك اليوم"، بهدف تشجيع المستخدم على متابعة التزامه وتسجيل ملاحظاته، بما يجعلها تجمع بين كونها برنامجًا عباديًا ومفكرة شخصية في الوقت نفسه.

وأكد إبراهيم لـ "العهد" أن الدافع الرئيس للمشروع هو الحفاظ على الإرث العملي لسماحة السيد، لافتًا إلى أن كثيرًا من الاهتمام بعد رحيله انصب على الجانب العاطفي من خلال الصور والمراثي، في حين أن المحافظة على وصاياه العملية لا تقل أهمية، بل تمثل الامتداد الحقيقي لهذا الإرث.

وأشار إلى أن المفكرة توثق العديد من الأعمال التي كان سماحة السيد يحث عليها بصورة متكررة، ومنها التأكيد على الإقامة قبل الصلاة، والتي كان يعتبرها "استئذانًا للدخول في الصلاة"، إلى جانب أعمال عبادية معروفة مثل زيارة عاشوراء، ودعاء الحجة، وقراءة القرآن الكريم، مع تخصيص مساحة لتحديد عدد الصفحات اليومية، بما يساعد المستخدم على بناء برنامج عبادي منتظم.

وتضم المفكرة كذلك، أعمالًا موسمية، مثل المناجاة الشعبانية ودعاء أبي حمزة الثمالي، انطلاقًا من التأكيد على أن هذه الأدعية لا تقتصر على مواسمها، وإنما تحمل معاني يمكن استحضارها والعمل بها طوال العام.

وأوضح أن تصميم المفكرة يقوم على مبدأ المتابعة اليومية، إذ يستطيع المستخدم وضع علامة أمام كل عمل بعد إنجازه، فيما خُصص أسفل كل صفحة مكان لكتابة عبارة "أعمالي بالنيابة عن الشهيد"، بما يتيح إهداء ثواب الأعمال اليومية لمن يرغب.

وتتضمن المفكرة مئة مقولة مختارة لسماحة السيد (قده)، موزعة على صفحاتها، تشمل موضوعات دينية وفكرية وسياسية وجهادية، مع فواصل كل عشر صفحات تحتوي على نصوص أطول مصحوبة بتصاميم خاصة.

وفي جانب المحتوى، حرص فريق العمل على إدراج الأدعية والزيارات الأساسية داخل المفكرة نفسها، بحيث لا يحتاج المستخدم إلى الرجوع إلى كتب الأدعية أو الهاتف في أثناء أداء البرنامج، باستثناء دعاء أبي حمزة الثمالي الذي لم يُدرج كاملًا بسبب حجمه الكبير.

وعن آلية الإنتاج، أوضح إبراهيم أن جميع مراحل المشروع، من جمع المادة العلمية، وإعداد المحتوى، والتصميم والإخراج الفني، نُفذت بالكامل داخل فريق "سراج ميديا"، باستثناء صورة الغلاف التي استُخدمت بعد الحصول على موافقة مصممها.

وأكد أن المشروع لم يحظ بأي تمويل أو رعاية خارجية، وإنما جرى تمويله من عائدات الأعمال الإعلامية والإنتاجية التي ينفذها الفريق، وهو فريق شبابي يعمل في مجالات الإنتاج المرئي والتصميم وصناعة المحتوى، ويهدف إلى تقديم أعمال تعزز الارتباط بالله تعالى وأهل البيت وترسخ القيم الإيمانية في المجتمع.

وختم إبراهيم بالتأكيد على أن "مفكرة العبد الصالح" ليست مجرد مفكرة لتسجيل الملاحظات، بل برنامج عملي متكامل يسعى إلى تحويل الوصايا العبادية إلى ممارسة يومية مستمرة، بما يسهم في إحياء الإرث العملي وترسيخه في حياة الأفراد.

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