أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، اعتبارًا من اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، وفق معادلة "الحصار بالحصار" وذلك ردًا على الحصار السعودي المفروض على اليمن.

وأصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانًا عسكريًا تلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد يحيى سريع وجاء فيه: "يواصِلُ العدوُّ السعوديُّ المجرمُ حصارَه الظالمَ والغاشمَ على شعبِنا العزيزِ لما يقاربُ اثنيْ عشرَ عامًا من نهبٍ للثرواتِ وحصارٍ شاملٍ على الموانئِ والمطاراتِ برًا وبحرًا وجوًا بما فاقمَ معاناةَ شعبِنا العزيزِ حتى وصلَ الحالُ إلى مستوىً لا يطاقُ دون أيِّ حقٍّ أو مبررٍ له في ذلك".

وشدد البيان على أن "هذا ما لا يمكنُ القبولُ به أوِ السكوتُ عليه لأنه لا يستندُ إلى حقٍّ أو مسوغٍ قانونيٍّ أو إنسانيٍّ، وليس له أيُّ مشروعيةٍ، فهو حصارٌ باطلٌ وعدوانيٌّ ونتائجُه كارثيةٌ في معاناةِ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ، مع ابتدائِه أيضًا بالعدوانِ على بلدِنا باستهدافهِ مطارَ صنعاءَ الدوليِّ في عدوانٍ ظالمٍ وغادرٍ".

وأكد أنه "لا يمكنُ لشعبِنا أن يعاني من الحصارِ الظالمِ ويُعتدى عليه دونَ أن يكونَ له موقف، فشعبُنا العظيمُ هو شعبٌ مؤمنٌ مجاهدٌ، شعبُ الإيمانِ والحكمةِ وصاحبُ قضيةٍ عادلةٍ، وله الحقُّ الكاملُ في مواجهةِ هذا الحصارِ والعدوانِ الظالمِ بكلِّ الوسائلِ المتاحةِ".

وأضاف البيان: "وعليه.. وتلبيةً لنداءاتِ شعبِنا العزيزِ المجاهدِ في الخروجِ المليونيِّ العظيمِ في جمعةِ التحذيرِ والنفيرِ وما سبقَها من تجمعاتٍ ووقفاتٍ قبليةٍ كبيرةٍ"، أعلنت القوات المسلحة اليمنية "حظرَ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ السعوديِّ المجرمِ وفقَ معادلةِ "الحصار بالحصارِ" وسيدخلُ حيزَ التنفيذِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".

وتابع البيان: "نؤكدُ على حقِّ شعبِنا العظيمِ في مواجهةِ الحصار بالحصارِ والتصعيد الشامل بالتصعيدِ الشاملِ وتثبيتِ هذه المعادلة".

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ "جهوزيتَها الكاملةَ لكافةِ الخياراتِ، وأنَّ أيَّ حماقةٍ يُقدمُ عليها العدوُّ السعوديُّ الأرعنُ من خلالِ التصعيدِ الشاملِ فسنواجهُه بتصعيدٍ شاملٍ وقاسٍ بإذنِ اللهِ وقوته".

ودعت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أبناءَ الشعب اليمني إلى "مواصلةِ التعبئةِ العامةِ والنفيرِ العامِّ والاستعدادِ التامِّ لكلِّ السيناريوهاتِ والتطوراتِ والإسنادِ للجبهاتِ بالمقاتلين".

واختتمت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بيانها بتوجيه "التحية بإعزازٍ وإجلالٍ لأبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ الذي خرجَ في مليونيةِ التحذيرِ والنفيرِ بشكلٍ لا مثيلَ له"، مؤكدة للشعب اليمني أنها لن تألوَ جهدًا في "استردادِ حقوقهِ المنهوبةِ وإنهاءِ الحصارِ الظالمِ عنه مهما كانتِ النتائجُ والتداعياتُ مستعينين في ذلك باللهِ ومتوكلينَ عليه".

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