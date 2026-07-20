شهد العديد من المحافظات والمدن اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة انطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، تأييدًا لقرار حظر الملاحة البحرية على السعودية الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية، وفق معادلة "الحصار بالحصار"، وإعلانًا للجهوزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد.

وانطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة في مركز محافظة صعدة، تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وفق المعادلة نفسها.

وفي محافظة حجة، احتشد أبناء مديريات المدينة، وقارة، ومستباء، والشغادرة، وكحلان عفار، والشاهل، والمغربة، وأفلح الشام، وبني قيس، في مسيرات جماهيرية حاشدة تأييدًا لإعلان القوات المسلحة، وكذلك خرج أبناء محافظة المحويت في مسيرة شعبية حاشدة بمركز المحافظة للغرض نفسه.

وشهدت محافظة ذمار مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وفق معادلة "الحصار بالحصار"، وإعلانًا للجهوزية.

وفي العاصمة صنعاء، دعت التعبئة العامة إلى مسيرة جماهيرية في ميدان السبعين عند الساعة الثامنة مساءً، مباركةً إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، وإعلانًا للجهوزية.

وفي محافظة الجوف، شهدت مدينة الحزم خروجًا جماهيريًا واسعًا تأييدًا لإعلان القوات المسلحة، وإعلانًا للجهوزية.

وشهدت محافظة إب خروجًا جماهيريًا واسعًا في مدينة إب وعدد من المديريات، تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، وإعلانًا للجهوزية.

وشهدت محافظتا الضالع وريمة خروجًا شعبيًا حاشدًا في مدينة دمت ومركز المحافظة ريمة، مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وإعلانًا للجهوزية.

وأكد المشاركون في المسيرات تأييدهم الكامل للقوات المسلحة في تنفيذ قرار حظر الملاحة على العدو السعودي وفق معادلة "الحصار بالحصار"، معلنين جاهزيتهم لمواجهة أي تصعيد، ومشددين على أهمية وحدة الصف والتماسك الداخلي في مواجهة التحديات.

وبارك المحتشدون بيان القوات المسلحة، معتبرين إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي أولى الخطوات التي يتطلع إليها الشعب اليمني لكسر الحصار، مؤكدين أن أي حماقة سعودية ستُواجَه بتصعيد شامل وقاسٍ.

ورفع المشاركون لافتات عبّرت عن رفض الحصار والعدوان، ورددوا هتافات تؤكد الثبات والصمود والتمسك بالحرية والكرامة، مجددين استعدادهم لتلبية دعوة القوات المسلحة إلى الاستعداد الكامل لمختلف السيناريوهات، وإسناد الجبهات بالرجال.

وجدد المشاركون في بيان صادر عن المسيرات "التفويض الكامل والمطلق" لقائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لـ"اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية السيادة الوطنية، والعمل على فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، وكسر الحصار، واستعادة الثروات النفطية والسيادية المنهوبة".

كذلك، بارك البيان إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة "الحصار بالحصار"، مؤكدًا أن أي تصعيد من قبل النظام السعودي سيُقابل برد شامل وحاسم.

وحذر البيان قوى العدوان من الاستمرار في غيّها، مؤكدًا أن الشعب اليمني الذي واجه القوات الأمريكية والبريطانية والصهيونية في معاركه الأخيرة، لن تثنيه التهديدات أو الضغوط، وأن استمرار الحصار والتجويع سيُقابل باعتباره حربًا مكتملة الأركان.

وطالب البيان القوات المسلحة برفع سقف الرد العسكري الفوري، والتعامل مع العدو وفق قاعدة "العقاب بالمثل، والحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والسن بالسن، والعين بالعين"، مؤكدًا الجاهزية القصوى لتقديم كل ما تتطلبه المعركة من دعم وإسناد وتضحيات مستمرة.

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