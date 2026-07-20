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لبنان

حزب الله شيّع الشهيد السعيد أحمد حسن عسيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان

حزب الله شيّع الشهيد السعيد أحمد حسن عسيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-07-20 19:24
110
موسى الحسيني - مصور
207 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، الشهيد السعيد أحمد حسن عسيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عائلة الشهيد، وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وحشد كبير من الأهالي.

وبعد مراسم التشييع أقيمت صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للشهيد السعيد قبل أن يوارى في ثرى روضة جنة الزهراء (ع) في محلة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء تشييع
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