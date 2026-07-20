شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، الشهيد السعيد أحمد حسن عسيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عائلة الشهيد، وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وحشد كبير من الأهالي.

وبعد مراسم التشييع أقيمت صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للشهيد السعيد قبل أن يوارى في ثرى روضة جنة الزهراء (ع) في محلة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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