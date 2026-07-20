كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2026، موثقة 467 انتهاكًا شملت القتل والإصابة والاعتقال ومنع التغطية واستهداف الطواقم الإعلامية.

وأعلنت النقابة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، في رام الله، أن لجنة الحريات رصدت 467 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي منذ مطلع العام الجاري. موضحة أن هذه الانتهاكات توزعت بين منع التغطية والاعتقال والاستهداف الجسدي، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والإجراءات القضائية بحق الصحفيين.

ووفقًا للنقابة فقد شكلت حالات منع التغطية واحتجاز الطواقم الإعلامية 192 انتهاكًا، بما يزيد على 41% من إجمالي الانتهاكات الموثقة.

وأظهرت البيانات أن شهر شباط/فبراير سجل أعلى عدد من الانتهاكات بواقع 122، تلاه كانون الثاني/يناير بـ109، ثم حزيران/يونيو بـ89، مقابل 53 انتهاكًا في آذار/مارس، و39 في نيسان/أبريل، و55 في أيار/مايو.

وأكد رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، أن التقرير يوثق واقع العمل الصحفي في ظل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرصد تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الصحفيين.

وأشار اللحام إلى استشهاد ثمانية صحفيين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما رفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 264 صحفيًا.

وسجل التقرير 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق نار مباشر، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، فيما بلغ إجمالي مرات إطلاق الرصاص الحي على الطواقم الصحفية 257 مرة، وإطلاق قنابل الغاز والصوت 393 مرة، إضافة إلى إبعاد 19 صحفيًا عن المسجد الأقصى.

ووثق التقرير إصابتين بالرصاص خلال أيار/مايو، و14 حالة اعتداء بالضرب، وعشرات حالات الاختناق بالغاز، و16 حالة تهديد بالسلاح، وستة اعتداءات نفذها مستوطنون.

ورصدت النقابة 22 حالة تحطيم أو مصادرة لمعدات صحفية، وسبع حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات إعلامية، وثلاث حالات إغلاق لمؤسسات إعلامية، وخمس حالات حظر لمواقع إلكترونية، فضلًا عن 192 حالة منع من التغطية.

وكشفت النقابة، أن إجمالي الانتهاكات الموثقة بحق الصحفيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2026 بلغ 4127 انتهاكًا.

وأفادت بأن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 264 صحفيًا، وإصابة 226، واعتقال 193، وتدمير 187 مؤسسة إعلامية و140 منزلًا لصحفيين، إلى جانب استشهاد 713 من أفراد عائلاتهم.

وشددت النقابة على أن هذه الأرقام تؤكد أن استهداف الصحفيين يأتي في إطار عدوان ممنهج يستهدف حرية الإعلام والحق في المعرفة، مطالبة المجتمع الدولي والاتحادات الصحفية بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن التقرير يوثق جميع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.

وأوضح أبو بكر، أن النقابة عرضت هذه الانتهاكات خلال مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف برعاية الاتحاد الدولي للصحفيين، وبمشاركة مقررين خاصين ومفوضية حقوق الإنسان.

وأضاف، أن النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين أبلغت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بنيتها رفع دعوى أمام المحكمة العليا في فرنسا، إلى جانب تحرك نقابي آخر عبر اتحاد نقابات عمال فلسطين بشأن جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين.

واختتم أبو بكر بالتأكيد على أن النقابة تواصل متابعة هذه الملفات مع الجهات الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إلى تسريع إجراءات التحقيق والإعلان عن الخطوات المتخذة بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

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