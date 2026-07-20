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عربي ودولي

الزيدي يبحث مع السفير الإيراني لدى بغداد الاستعدادات لزيارة إيران
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عربي ودولي

الزيدي يبحث مع السفير الإيراني لدى بغداد الاستعدادات لزيارة إيران

2026-07-20 22:14
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بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الملفات التي ستتضمنها زيارته الرسمية إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، بأن الزيدي "استقبل اليوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2026، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق. وجرى، خلال اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها".

وتناول اللقاء وفقًا للبيان "الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية التي سيجريها الزيدي إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي، ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة، بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

الكلمات المفتاحية
العراق الجمهورية الاسلامية في إيران علي الزيدي
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