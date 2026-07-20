شجب وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، "الاعتداء الآثم والجبان الذي تعرّض له مدير مستشفى سبلين الحكومي، الدكتور ربيع سيف الدين، ما أدى إلى إصابته واستدعى تلقيه علاجًا خاصًا في المستشفى".

وأبدى الوزير ناصر الدين في اتصال مع الدكتور سيف الدين، تضامنه الكامل معه، متمنيًا له "الشفاء العاجل والتام للعودة سريعًا إلى ممارسة رسالته الإنسانية النبيلة"، مؤكدًا أن "الوزارة ستتابع قضية الاعتداء حتى إحقاق العدالة بالكامل".

وشدد وزير الصحة العامة على "عدم التهاون مع الذين يتعرضون للكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في وقت أن هؤلاء لا يألون جهداً للوقوف في خط الدفاع الأول إلى جانب أهلهم ومجتمعهم مهما غلت التضحيات وصعبت الظروف".

وكذلك، أجرى الوزير ناصر الدين، اتصالات عاجلة بالأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، "لكشف ملابسات الاعتداء وتوقيف الفاعل ومحاسبته، واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحقه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المؤسسات الصحية والعاملين فيها".

ولفت إلى أهمية "فرض حماية مشددة حول المستشفيات الحكومية والخاصة لضمان سلامة الطواقم التي تعمل تحت ضغوط استثنائية".

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