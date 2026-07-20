زفت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كوكبة جديدة من مجاهديها وكوادرها العسكرية الذين ارتقوا شهداء خلال المعارك والمواجهات ضمن معركة "طوفان الأقصى" في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.

‏وأصدرت السرايا بيانًا عسكريًا شاملًا أعلنت فيه استشهاد ثمانية وعشرين مقاتلًا من مختلف الألوية والوحدات القتالية والتخصصات العسكرية، حيث شملت قائمة الشهداء مقاتلين من لواء الشمال، ولواء غزة، ولواء الوسطى، ولواء خانيونس، ولواء رفح، سطروا ملاحم بطولية في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي لائحة بالشهداء:

الشهيد المجاهد/ تميم عبد الهادي قديح (الكتيبة الشرقية - لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ بلال حمدي الشاعر (كتيبة البلد - لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ خليل إبراهيم برغوث (الكتيبة الغربية - لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ أمجد كمال أبو ناصر (كتيبة دير البلح - لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ عبيد يوسف النعامي (كتيبة المغازي - لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ باسل صالح البردويل (كتيبة النصيرات - لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ أحمد إبراهيم العف (كتيبة التفاح والدرج - لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ أحمد سامي البطش (كتيبة التفاح والدرج - لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ أحمد اسبيتان أبو سيدو (كتيبة الشهيد مقلد حميد - لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ موسى جواد صالح (كتيبة الشهيد مقلد حميد - لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ معين عبد الحافظ حميد (كتيبة الشهيد مقلد حميد - لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ يوسف أحمد السواركة (سلاح المدفعية - لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ أحمد محمد صلاح (سلاح الهندسة - لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ يوسف زياد حمادة (الوحدة البحرية - لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ صائب عاطف المبيض (سلاح الدروع - لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ محمود وليد حبيب (ملف البنية - لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ إبراهيم توفيق أبو صقر (سلاح المدفعية - لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ سعد رمضان هويشل (سلاح المدفعية - لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ محمود محمد الغرباوي (سلاح المدفعية - لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ بلال علي صقر (سلاح المدفعية - لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ جهاد سمير فياض (قسم الإسعاف الحربي - لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ حسان محمد قويدر (سلاح المدفعية - لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ أسامه هاني فوجو (سلاح الهندسة - لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ معاذ إسماعيل العرجا (وحدة الاتصالات المركزية - لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ محمد جمعه عابدين (الوحدة الصاروخية - لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ محمد رياض الشاعر (سلاح المدفعية - لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ حسن إياد أبو العنين (وحدة الدفاع الجوي - لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ باسل عبد الرحمن عبد الحافظ (أمن الموقع العسكري - لواء رفح).

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