بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الدكتور خليل الحية هنأه فيها بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للمكتب السياسي لحركة حماس.

وقال عراقجي في رسالته: "أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسًا جديدًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس. وبهذه المناسبة، أستذكر بكل تقدير وإجلال قادة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية الذين ارتقوا شهداء، ومن بينهم الشيخ أحمد ياسين، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار".

وأكد وزير الخارجية الإيراني في رسالته، أن "جهاد قادة فلسطين ومقاتليها وشعبها، وإيمانهم وصمودهم، يمثل مفتاح الانتصار في مسيرة النضال من أجل تحرير فلسطين".

وأضاف: "ولا شك أن إجراء الانتخابات الداخلية لحركة حماس في ظل ظروف الحصار القاسية واستمرار جرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني، يُعد إنجازًا مهمًا للحركة".

واختتم عراقجي رسالته بالقول: "أغتنم هذه المناسبة لأؤكد استمرار الدعم الثابت الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل التخلص من الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الذي يمارسه الكيان الصهيوني. كما أسأل الله تعالى لكم التوفيق في مسؤولياتكم الجديدة، ومواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة بثبات واقتدار حتى تحرير أرض فلسطين المقدسة والقدس الشريف، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره".



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