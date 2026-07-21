واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبة سلسلة من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على مناطق قطع غزة، فشنت سلسلة غارات جوية ونفذت عمليات قصف مدفعي ونسف وإطلاق نار.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين معظمهم أطفال، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركزًا للإيواء داخل مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال غزة، وعرف من الشهداء كل من "جميل حماد أبو شقفة، نور جميل أبو شقفة، شيرين عيسى".

واستشهد الشاب مهند أبو غزال جراء قصف "إسرائيلي" استهدف دراجة كهربائية على شارع صلاح الدين، في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كذلك استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف من مُسيّرة للاحتلال استهدف مركبة فلسطينية قرب المستشفى البريطاني جنوب غربي مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وهم: "علاء محمد شعت، حمادة أبو ناهية، محمود إبراهيم الفرا".

واستشهد المواطن محمود صالح جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مركبة عند مفترق الغفري وسط مدينة غزة.

وأصيب 4 مواطنين جراء انفجار مُسيّرة "إسرائيلية" مفخخة، قرب مسجد معاوية بمواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على خيام النازحين قرب المسلخ التركي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد عير محدد من الإصابات في صفوف النازحين، بينهم أم وابنتها.

وأفادت تقارير صحفية بأن قوات الاحتلال الصهيوني قصفت بالقذائف الثقيلة منطقة العطاطرة الواقعة غربي بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 1158 شهيدًا و3756 مصابًا، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين أكثر من 800 شهيد، من تحت ركام المنازل والمباني التي دمرها الاحتلال.



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