أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان حمل الرقم 34، اليوم الثلاثاء 21 تموز/يونيو 2026، اندلاع حريق واسع في ناقلتَي نفط بعد انفجار تعرضتا له جنوب مضيق هرمز.

وجاء في بيان أصدرته العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية: "أيها الشعب الإيراني المؤمن والمنتفض، بعون الله تعالى واستلهامًا من وعيكم وصمودكم، يواصل رجال القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أداء مهمتهم في مراقبة مضيق هرمز".

وأضاف البيان: قبل ساعات، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتين لانفجار أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي الخطر لمضيق هرمز، بعد الاستناد إلى معلومات مضللة من الجيش الأميركي. وقد أسفر الانفجار عن اندلاع حريق واسع في الناقلتين وتوقفهما عن الحركة".

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل حاليًا على إجلاء أفراد طاقم السفينتين من المنطقة.

وجددت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في بيانها تحذيرها لشركات الشحن البحري، داعيةً إياها إلى الحفاظ على سلامة أطقمها وسفنها، وعدم الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجيش الأميركي، وتجنب المسارات الخطرة والملوثة.

وتابع البيان: "من البديهي أنه ما دامت الأعمال العدائية الأميركية مستمرة في المنطقة، فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا، ولن يُسمح بخروج قطرة واحدة من النفط أو الغاز، ولا حتى شحنة واحدة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة".

وختم البيان بالقول: "لقد بدأت العمليات العقابية ضد القواعد الأميركية المعتدية على خلفية المخالفات البحرية، وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائجها في وقت لاحق".



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