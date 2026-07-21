أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة الثامنة عشرة من عملية "الصاعقة"، مؤكدًا استهداف منظومات هيمارس الصاروخية التابعة لجيش العدوان الأميركي في الكويت بصواريخ أرض-أرض.

وقات العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان لها اليوم الثلاثاء 21 تموز/يوليو 2026: "ردًا على الهجمات الصاروخية التي شنّها الشيطان الأكبر على مناطق من بلادنا، نفذت القوات البرية للجيش قبل نحو ساعة، وفي إطار المرحلة الثامنة عشرة من عملية «الصاعقة»، هجومًا بصواريخ أرض-أرض استهدف منظومات هيمارس الصاروخية التابعة للجيش الأميركي، والمتمركزة في قاعدة عريفجان بالكويت".

وأوضح البيان، بأن "منظومة هيمارس تُعد نظامًا صاروخيًا متحركًا يتميز بقدرته على الانتشار السريع واستهداف الأهداف البرية. ومن شأن استهداف هذه المنظومات أن يُلحق أضرارًا بقدرات العدو الهجومية والدفاعية، ويُضعف قوته الصاروخية المستخدمة في عملياته العسكرية العدوانية".



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