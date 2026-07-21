في إطار الرد على العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شنت القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية هجومًا واسعًا استهدف رادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأميركية في المنطقة.

وجاء في بيان للعلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية حمل الرقم : "أيها الشعب الإيراني العظيم والمجاهد، إن ملحمة حضوركم في الميدان وصمودكم الاستثنائي والمفعم بالحيوية على مدى 140 يومًا وليلة، قد منحت مقاتلي الإسلام والمدافعين المضحين عن الوطن معنويات عالية، جعلتهم، بعون الله وتوفيقه، يواصلون صناعة الملاحم يومًا بعد يوم".

وأضاف البيان: "قبل ساعات، انطلقت عملية واسعة نفذها مقاتلو الإسلام لمعاقبة الجيش الأميركي قاتل الأطفال، على خلفية زعزعة أمن مضيق هرمز والاعتداء على مناطق من الوطن".

وتابع: "لقد جعل أبناء الشعب في قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الليلة سوداء على رادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأميركية في المنطقة. ففي الموجة الرابعة والعشرين من عملية «نصر 2» وتحت نداء «يا رقية (ع)»، وبهدف تمهيد الطريق لعمليات أوسع لاحقة وإزالة العوائق أمام إصابة الأهداف بدقة، جرى تدمير منظومة دفاع جوي أميركية ورادار أميركي بشكل كامل في منطقة المحرق البحرينية، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة".

وأشار البيان أيضًا إلى أن "منظومة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت في منطقة الرفاع بالبحرين تعرضت لهجوم متزامن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تدميرها.

واختتمت ا لعلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانها بالقول: "إن عملية معاقبة المعتدين مستمرة، وسيتم إطلاع شعبنا العزيز والبطل على تفاصيلها ونتائجها تباعًا".

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