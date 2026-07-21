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المشاط: لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات لإنهاء الحصار على شعبنا 
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المشاط: لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات لإنهاء الحصار على شعبنا 

2026-07-21 07:15
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أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط، أن سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت أن لا نية لديه في إحلال السلام أبدًا.

وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم، بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية". مؤكدًا أنه "ليس من حق أحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني".

وأشار إلى أن "أي بيانات ستصدر لشرعنة الحصار وإدانة موقف اليمن تصاغ بصيغة واحدة ومن غرفة واحدة وهي مدفوعة الثمن". مضيفًا: "على من يتبنى هذه الإدانات أن يطلب من نظام آل سعود وضع الإجراءات التي على اليمن على بلده".

ولفت المشاط إلى أن "الحصار الجائر وما ترتب عليه من ضرر كبير بحق شعبنا ستنهيه سواعد رجال الرجال وعزيمتهم وإيمانهم بإذن الله". وقال: "عندما يقول السيد القائد (السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي) يحفظه الله إنه سيفتدي أبناء الشعب اليمني العظيم بنفسه فلا أحد في شعبنا يرى نفسه أغلى من هذا القائد العظيم".

وشدد المشاط على أنه "لا مجال للعدو إلا إنهاء الحصار على الشعب اليمني وذلك حق وليس منه". وخاطب النظام السعودي قائلًا: "تكلفة إنهاء الحصار أقل كلفة من الإصرار على الباطل لو كانوا يعقلون".

وأكد أنه "لا قيمة للمناورات الكلامية والإعلامية بعد اليوم". لافتًا إلى أن "العدوان السعودي السافر على مطار صنعاء كشف من يقف وراء الحصار الظالم على شعبنا لأكثر من عقد من الزمن".

وأشار المشاط إلى أن "العدوان على مطار صنعاء الدولي تصرف أهوج ومدان وسيدفع العدو السعودي ثمنه".

وختم المشاط مخاطبًا النظام السعودي بالقول: "لقد أتيحت لكم الفرصة لو كنتم تعقلون ولكن الله غالب على أمره".
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن مهدي المشاط
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